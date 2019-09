Loggione Biancorosso: Pergreffi rallegra un Piace bruttino

LOGGIONE BIANCOROSSO 2019-2020 Puntata 1 (Piacenza-Modena)

PERGREFFI RALLEGRA UN PIACE BRUTTINO

Il caldo torrido in una settimana torrida, Il doloroso addio di Jacopo Silva – piacentino dentro e gran lottatore fin da tenera età – e poi lo stadio che si sta rifacendo il trucco: tutte premesse che sfociano poi in polemiche accese su un Piacenza che fa si punti ma non convince.

Il match con il Modena è un po’ la fotocopia della partita di Vicenza contro la neopromossa Arzignano: Piace lento e macchinoso, quasi senza idee, centrocampo rappresentato da un Giandonato molto indietro di condizione (dall’ex juventino ci si attende molto di più) e Cattaneo faro a metà che non sembra capirci molto nella sua posizione. E poi ancora un Marotta volenteroso ma poco incisivo, un Cacia isolato ed un Paponi forse condizionato dai fantasmi del rigore fallito al Menti.

Partita con i canarini soporifera: 0-0 senza sussulti nel primo tempo a parte una rete annullata ai modenesi.

Secondo tempo dove il Piacenza di mister Franzini pare mettere un poco in più di cuore seppur confusionario…ma nella confusione il nostro capitano coraggioso Pergreffi fa bingo: rete dell’1-0 di imperiosa capocciata. Il Modena poca roba ma con Mattioli trova il pareggio dopo un calo provvisorio della mini pressione piacentina.

Il Piace si scuote mettendo ancora un minimo di volontà in uno schema il 4-3-1-2 ancora da assimilare.

Poi errore difensivo (l’unico grave) biancorosso e rigore per il Modena: ma il destino è favorevole al Piace, traversa. Del Favero graziato, ma non sul goal seguente, anch’esso annullato per fuorigioco millimetrico al Modena.

Goal sbagliato, goal subito è una regola antica del calcio ed il Piacenza da lupa si scopre Gatto Silvestro e con le unghie graffia il canarino “Titti”Modena. Quell’unghia si chiama Pergreffi, vero combattente , forse l’unico in un Piacenza ancora ingabbiato tra le poche idee chiare e la scarsa condizione fisica di molti elementi.

Si va a Trieste ora, importante banco di prova: scontro tra le due finaliste play off deluse,due big che devono dimostrare di essere il top del girone.

IL BORSINO BIANCOROSSO:

TOP

Il nuovo look del Garilli: aspettiamo che tutto sia completato correttamente però già adesso il colpo d’occhio con le nuove sedute è notevole, piacevole e orgogliosamente biancorosso. Qualcuno obietta la scomodità dei seggiolini, noi ci limitiamo ad osservare invece che sono concepiti per stare seduti in modo corretto (anzi alla fine la schiena non si accartoccia su se stessa come accadeva in passato) e poi riescono con il loro colore a riempire eventuali buchi sugli spalti facendo sembrare compatto e non più grigio ogni settore dello stadio. Attendiamo anche l’impianto audio migliorato, per il momento ottimo lavoro.

FLOP

La precarietà fisica e tattica della squadra: al momento il Piace appare come quei cantieri in cui la casa in costruzione ha le fondamenta e qualche parete e non riesci ancora ad immaginarti come verrà il lavoro finito. La squadra appare ancora lenta e prevedibile, le gambe non girano come dovrebbero e le idee tattiche del nuovo modulo sembrano non essere ancora digerite appieno dai giocatori (e anche un po’ dal mister). Forse i playoff alla fine sono stati un danno: oltre che aver buttato energie mentali sicuramente l’aver finito il campionato a metà giugno quando tutte le altre squadre si sono riposate meglio non ha consentito al Piace di iniziare correttamente il percorso di preparazione fisica estiva. Siamo ancora indietro, si vede chiaramente. Aspettiamo giorni migliori.

Alla prossima, cuori biancorossi.