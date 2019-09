Loggione Biancorosso: Piacenza, la sera ti fa bella

LOGGIONE BIANCOROSSO 2019-2020 Puntata 3 (Piacenza-Ravenna)

PIACENZA, LA SERA TI FA BELLA

Cacia ritorna a segnare e già questa è una notizia da tempo attesa, ma nel mercoledì appena trascorso è tornato anche il Piacenza che tutti attendono e vorrebbero vedere, coraggioso e volenteroso. Franzini opta per alcune novità: una formazione anti Ravenna dotata di Bolis (sorpresa positiva questo ragazzo ex Triestina), che a centrocampo “fa legna”ed è dinamico aiutando e non poco i compagni di reparto, Marotta e Corradi (in serata sì); inoltre in rispolvero pure Alessio Sestu, acronimo As7, che detta i tempi giusti per le punte Paponi e Cacia.

Il Piace mette subito benzina alla partita accelerando come da tempo non accadeva, palla a terra e gioco fluido, bello a vedersi. Al 13′ il premio del goal: Paponi infila il portiere romagnolo Spurio e la partita si sblocca. Parecchi i tentativi di raddoppio, ma il Ravenna, a differenza della Fermana, appare più aperto (ci provano Nocciolini, Giovinco jr e Selleri, mica gli ultimi arrivati) ma Del Favero fa il suo dovere. Nella ripresa il Piacenza spreca il punto del raddoppio e così il Ravenna lo punisce, raggiungendolo: Lora, ex Monza, fa 1-1, ma la beffa fa solo bene al Piace di un Franzini finalmente con un assetto giusto in campo.

Cacia raccoglie una respinta della retroguardia romagnola e con un bolide si sblocca e riporta il Piace sul 2-1: un goal d’autore in risposta all’encomiabile tributo ed incoraggiamento offertogli dai ragazzi della curva. Apoteosi al Garilli con il calabrese a baciar maglia e tifo. Paponi (5 reti per lui ) fa il tris e l’intesa con Cacia fa ben sperare per il futuro. Ravenna buona squadra, ma malcapitata nella festa dei Daniele. Vittoria scaccia dubbi in attesa della prova del nove col Carpi dell’ex Saber: sabato servono ancora questi ardori, riesplosi in un mercoledi di fine Settembre.

IL BORSINO BIANCOROSSO:

TOP – Paponi: Non ce ne voglia Cacia se non citiamo il suo ritorno al gol atteso come un bambino brama i regali a Natale, ma il posto più alto del podio lo merita sicuramente l’altro Daniele, che di cognome fa Paponi. E’ già Papo-mania allo stadio, il giocatore merita sicuramente la palma di miglior realizzatore del Piacenza. Si vede chiaramente che è un elemento anche di categoria superiore, i colpi giusti li ha e li sta esibendo con una regolarità impressionante. E l’intesa con Cacia vista in occasione del terzo gol non può che alimentare i giusti sogni dei tifosi piacentini. Bravo davvero.

FLOP – Lo strascico in sala stampa: Ricordate Tafazzi? Il personaggio inventato da Aldo Giovanni e Giacomo che in qualche modo rappresentava la tendenza all’autolesionismo dell’uomo di fronte agli accadimenti?

Bene, confidiamo che l’attrito di cui si sta parlando fra il nostro Daniele Cacia e la dirigenza si componga al più presto perché di bottigliate sul sospensorio non abbiamo bisogno in questo momento. La squadra ha inziato a girare, i giocatori stanno esprimendo crescita e intesa, il pubblico sta cominciando a divertirsi: adesso viene il bello e non abbiamo bisogno di “ballein” come si dice in dialetto piacentino…

Alla prossima, cuori biancorossi.