Lultimaprovincia, a Rivergaro va in scena lo spettacolo “Sconcerto d’amore”

Proseguono gli appuntamenti con “Lultimaprovincia”, il festival di teatro itinerante, organizzato da Manicomics, che sta facendo tappa in diversi luoghi del piacentino.

Sabato 7 settembre, ore 21.30, sarà Rivergaro la location scelta per l’ultimo spettacolo in provincia della rassegna, dopodichè ci si sposterà a Piacenza, dove l’edizione 2019 si chiuderà con lo spettacolo “Human Acts” che sarà presentato il 20 e 21 settembre presso “Open Space 360” in via Scalabrini, il nuovo spazio teatrale di Manicomics Teatro.

In Piazza Paolo a Rivergaro (in caso di brutto tempo al Palazzetto dello sport in via Bonistalli) andrà dunque in scena lo spettacolo “Sconcerto d’amore”, realizzato dalla Compagnia Nando & Malia. Si tratta di un concerto-spettacolo innovativo, comico e con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Una storia d’amore travagliata nella quale ognuno di noi può riconoscersi.

LO SPETTACOLO – Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista proteiforme lui ed aspirante attrice-musicista lei, eternamente in conflitto sul palcoscenico come nella vita. I due hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio ed i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti classici quali tromba, bombardino, fisarmonica, violino, flauti, cembali e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Nando è un musicista capace di eseguire in scioltezza la virtuosa Ciarda per violino di Vincenzo Monti ma talvolta, colto da raptus adolescenziali, viene posseduto da bizzarri miti del suo passato: il cantante più “figo” dei Ricchi e Poveri, Luis Armostrong in un assolo graffiante di tromba, Frank Sinatra in uno “swing” molto “cool”. Lo vediamo anche imbracciare la chitarra elettrica come un vero Rocker oppure nei panni di Donald-Duck (paperino) dopo un “originale” pezzo di musica contemporanea. E’ Nando che risolverà i problemi tecnici che si presenteranno durante lo spettacolo perché lui ha studiato elettronica per corrispondenza alla scuola Radio-Elettra.

Maila è un aspirante attrice-musicista con nozioni teoriche di musica molto basilari: ha studiato a fatica le prime due pagine di solfeggio del metodo Bona, ma in compenso ha brillante passato nel Circo Fagiolino come trapezista ed ora vorrebbe recitare Giulietta e Romeo di William Shakespeare appena appreso da un Bignami in edizione economica. Anche lei sarà posseduta da figure emblematiche del suo passato: la brunetta dei Ricchi e Poveri, Gigliola Cinguetti nel Tango delle Capinere, Maria Callas in un improbabile: La donna è “immobile” forse di G.Verdi.

La vediamo così conquistare il trapezio nei panni della meravigliosa Angelica in un moderno quanto anacronistico duello con D’Artagnan oppure nei panni di Eva (la fidanzata di Adamo) in una singolare interpretazione di Paradise. Certo il loro incontro sulla scena non si direbbe dei più azzeccati, ma saranno proprio i contrasti e le differenze a rendere il concerto piuttosto originale e movimentato.

LA COMPAGNIA – Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani iniziano la collaborazione artistica nel 1997.

• Dal 2000 seguono diversi stage: con Philip Radice sul mimo e sul personaggio clownesco, con Jean Menigault (Mening) sul clown, con Eric de Bont sul clown musicale e con Carlo Boso sulla Commedia dell’Arte.

• Nel 2001 si diplomano al corso di “Nouveau Cirque” della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone” e partecipano al festival internazionale del circo contemporaneo di Brescia e alla Biennale di Venezia come attori nello spettacolo “Ombra di luna” per la regia di Marcello Chiarenza.

• Collaborano con la compagnia ravennate di Commedia dell’Arte Teatrovivo per gli spettacoli “Commedia in Commedia” nel 2002 e “Comici e Capocomici” nel 2004 entrambi per la regia di Carlo Boso.

• Nel 2003 realizzano lo spettacolo di circo teatro comico musicale “Vanjuska Moj” (Kalinka) regia di Luca Domenicali, con il quale hanno partecipato ai più importanti Festival di Teatro urbano in Italia.

• Dal 2005 rappresentano gli spettacoli anche all’estero, principalmente in Spagna e Francia.

• Nel 2010 debuttano con lo spettacolo “Sconcerto D’amore” per la regia di Luca Domenicali.