Lyons, organigrammi ufficiali e primi impegni di Serie C, U18 e U16

Con una nota ufficiale la Sitav Rugby Lyons ha comunicato gli organigrammi ufficiali per la stagione 2019/2020 di Serie C, Under 18 e Under 16.

Serie C

Allenatori: Simone Bossi e Paolo Orlandi – hanno guidato la squadra anche durante la passata stagione.

Under 18

Responsabile: Gonzalo Garcia

Allenatori: Maurizio Parmigiani e Fabio Bergamaschi

Preparatore atletico: Enrico Campolonghi

Under 16

Responsabile: Mario Dadati

Allenatori: Salvatore Di Milito, Mario Zaini e Mirko Benelli

Preparatore atletico: Marco Conti

Istruttore palestra: Otis Lombardi

Under 14

Dirigente: Gabriele Belforti

Responsabile: Mario Dadati

Allenatori: Mario Dadati, Massimo Rossi, Daniele Mozzani, Francesco Bonomini e Andrea Ghezzi

Preparatore atletico: Eugenio Alfonsi

Pantere Lyons Under 14/16

Allenatori: Paolo Bedini

Dirigenti settore propaganda: Daniele Moggi e Leonardo Rangoni

Responsabile settore propaganda: Marco Cerbi

Under 12

Allenatori: Gianluca Groppelli, Pierluigi Foppiani e Enrico Fornaroli

Preparatore atletico: Edoardo Rossi

Under 10

Allenatori: Maurizio Dodici, L Sambini e Omar Eddoukali

Preparatore atletico: Edoardo Rossi

Under 8

Allenatori: Romulo Acosta e Lorenzo Molinari

Preparatore atletico: Francesco Bosi

Under 6

Allenatori: Lorenzo Brigati, Antonio Pignotti e Martina Mozzani

Preparatore atletico: Francesco Bosi

Annunciati, anche, i primi impegni in campo per Serie C e Under16 e Under18.

La squadra Cadetta parteciperà alla due giorni benefica dedicata allo sport organizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e Hospice La Casa di Iris.

Domenica 15 settembre Lyons Cadetta si misurerà, quindi, in una partita di rugby touch contro i fratelli del Piacenza Rugby.

Domenica 22 settembre, invece, si scontreranno nel Torneo Bassa Bresciana di cui saranno protagonisti Rugby Lyons, Bassa Bresciana Rugby, Piacenza Rugby e Chiese Rugby.

Il 29 settembre a Piacenza andrà in scena il triangolare Lyons Rugby, Modena Rugby e Tortona Rugby. Mentre il 6 ottobre la cadetta si misurerà in un’amichevole contro il Cernusco Rugby, ultimo appuntamento prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Domenica 15 settembre i ragazzi dell’Under16 e Undre18 saranno impegnati sul campo Bertolini nelle amichevoli contro il Monferrato Rugby.

Sabato 21 settembre l’Under16 parteciperà al triangolare con Union Milano Rugby e Parma Rugby, in scena sui campi della sede di Rugby Lyons in via Rigolli e sul campo Bertolini.

Under18 sarà, invece, in campo domenica 22 settembre durante il Rugby Day organizzato da Zebre Rugby a Parma, e domenica 29 settembre per il Torneo Tre Leoni con Rugby Viadana e Benetton Rugby.