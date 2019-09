Mannoia, Brachetti, Nek, Renga: autunno con grandi nomi al Politeama

Grandi nomi in arrivo il prossimo autunno al Teatro Politeama di Piacenza per quattro appuntamenti che si annunciano di sicuro richiamo.

Si parte mercoledì 30 ottobre con Fiorella Mannoia e il suo “Personale Tour” nel quale presenta dal vivo i brani tratti dal nuovo progetto discografico “Personale” insieme ai suoi più grandi successi. Ad accompagnarla sul palco i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Giovedì 7 novembre sarà la volta del maestro di quick-change Arturo Brachetti, l’uomo dei mille volti’, che porterà in scena lo spettacolo “SOLO, the Legend of quick-change”. Un vero e proprio assolo dopo il trionfo dei suoi precedenti one man show L’uomo dai mille voli e Ciak!, applauditi da 2 milioni di spettatori in tutto il mondo. Un ritorno alle origini per Brachetti, che in questo spettacolo apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. Brachetti schiude la porta di ogni camera, per scoprire la storia che ne è contenuta e che prende vita sul palcoscenico. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti che mette in scena un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.

Nello spettacolo protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show. Ma in SOLO Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Venerdì 15 novembre 2019 farà tappa al Politeama Nek e il suo nuovo European tour “Il mio gioco preferito”. Un atteso appuntamento per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il nuovo album di inediti, entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.

Martedì 3 dicembre sul palco del Politeama arriverà infine Francesco Renga col suo nuovo “L’altra metà Tour”. “L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni”.

Francesco sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

Gli eventi sono organizzati da CAOS Organizzazione Spettacoli. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

I biglietti sono già in vendita tramite il circuito www.ticketone.it e presso la BIGLIETTERIA del TEATRO POLITEAMA – Via San Siro, 7 – Piacenza

Questi gli orari della biglietteria del Teatro:

sabato: dalle 17 alle 21

festivi: dalle 15 alle 21

feriali: dalle 20.30 alle 21 – martedì chiuso

Per informazioni: Teatro Politeama: 0523 328672

CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214