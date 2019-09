Minacce via social dagli arresti domiciliari, ritorna in carcere

Agli arresti domiciliari trasgredisce il divieto di comunicazione e minaccia via social, torna in carcere.

E’ la sorte toccata a un cittadino albanese dell’85 che si era reso protagonista nel marzo di quest’anno di un tentato omicidio ai danni di una prostituta, che successivamente lo aveva denunciato anche per sfruttamento della prostituzione.

Al termine delle indagini il cittadino albanese era stato arrestato e condotto alle Novate, il 19 marzo, dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Successivamente era stato ammesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma, a seguito di una denuncia presentata alla questura di Piacenza, era emerso che lo straniero aveva in più circostanze trasgredito al “divieto di incontrarsi e di comunicare – telefonicamente, per via telematica o per posta – con terzi estranei dai familiari”.

Dagli accertamenti era emerso che l’uomo aveva destinato minacce pesanti attraverso i social network (Whatsapp e Facebook) ad alcune persone.

A seguito della denuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza ha così disposto un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in atto e lo straniero è stato nuovamente incarcerato e condotto alle Novate.