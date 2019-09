Mondiali atletica, niente da fare per Dallavalle: fuori dalla finale nel triplo

Niente da fare per Andrea Dallavalle ai mondiali di atletica in corso a Doha in Qatar. Il giovane piacentino classe ’99, in forza alle Fiamme Gialle ma cresciuto nell’Atletica Piacenza, non è riuscito a centrare la qualificazione alla finale di salto triplo nella prima giornata di gare.

Una prestazione tutt’altro che brillante quella di Andrea, alla sua prima partecipazione mondiale: dopo un primo salto nullo, l’azzurro non è andato oltre a 14.63 al secondo tentativo per poi chiudere con 15.09, ben lontano dal suo primato personale di 16.95 che gli è valso poche settimane fa il bronzo agli Europei Under 23.

“Mi aspettavo qualcosa di meglio – le sue parole a caldo ai microfoni Rai -, avevo un po’ paura a mettere il piede sul primo balzo perché sentivo fastidio. Comunque ho dato tutto, purtroppo è andata in questo modo ma sono giovane e posso fare qualcosa di buono in futuro”.

Miglior salto di giornata è stato quello del portoghese Pichardo (17.38).