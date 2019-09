Monticelli Volley, tre test amichevoli in vista dell’esordio stagionale

Prime prove di pallavolo giocata per il Monticelli Volley C.M.V., formazione piacentina che si appresta a partecipare al campionato di serie D femminile. In vista dell’esordio del 19 ottobre (match interno contro il Noceto), la squadra di Paolo Sagliani ha sostenuto tre allenamenti congiunti, iniziando a sviluppare il proprio gioco.

Ad aprire le danze, il test esterno con le cremonesi del Robecco D’Oglio (2-2), militanti in serie D lombarda, mentre successivamente a Villanova è arrivato l’appuntamento con il Galaxy Collecchio, prossima avversaria in campionato e regolata per 3-1. Risultato speculare, infine, nel test di giovedì 26 settembre a Piacenza contro il Team 03, vittorioso in quattro set.