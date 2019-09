Oneri di urbanizzazione e nuovi costi di costruzione a Piacenza, incontro in Confedilizia

Per domani, giovedì 26 settembre, alle ore 18, la Sezione Imprese Edilizie di Confedilizia Piacenza (Edilconf Imprese) organizza una importante riunione al fine di illustrare, in particolare sul piano tecnico, i nuovi oneri di urbanizzazione e i nuovi costi di costruzione del Comune di Piacenza in vista della delibera comunale di prossima adozione per l’applicazione della delibera della Regione Emilia Romagna in materia.

Ne parleranno l’avv. Corrado Sforza Fogliani e l’arch. Carlo Ponzini.

La riunione si terrà presso la Sala Einaudi della sede della Confedilizia di Piacenza (posta in Piazzetta della Prefettura).

L’ingresso è libero, tutti gli interessati possono partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Edilconf Imprese, presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio n. 27-29 – Piazza della Prefettura -, tel. 0523.327273 – fax 0523.309214. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: edilconfimprese@confediliziapiacenza.it).