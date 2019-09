Oneri di urbanizzazione, Liberali “I Comuni dovevano contestare prima la Regione”

“Non si può aver lasciato che il riferimento inventato dalla Regione per aumentare il costo di costruzione venisse adottato senza protesta alcuna (né da parte del Comune di Piacenza né da parte di ogni altro Comune della nostra provincia né da parte di associazioni di categoria e movimenti politici, eccezion fatta per Confedilizia e la sua sezione edile nonché per l’Associazione liberali) e vantarsi oggi di essere riusciti a non far aumentare – e non è neanche vero in ogni caso – gli oneri di costruzione”.

Si apre così un comunicato dell’Associazione liberali piacentini, che così prosegue: “siamo all’evidenza in presenza di un’accidia collusiva, perlomeno per gli enti pubblici che incasseranno pingui introiti magari da sprecare in autovelox vari o nel costruire megagalattiche rotonde (6 rotonde in 6km, a San Giorgio). E la ‘truffa della Regione’ si dimostra ben studiata: in questo modo riuscirà – perché i politici incassino di più – a tenere invariati gli oneri attuali in un momento nel quale sarebbe necessario (soprattutto a Piacenza, che ne soffre più di ogni altra provincia) diminuire i costi di costruzione per rianimare il mercato immobiliare e restituire ai piacentini i miliardi che gli sono stati rubati con la caduta dei valori delle loro case”.

Il comunicato prosegue rilevando che non si può non concordare con la Confedilizia quando essa dice al Comune di Piacenza, e agli altri Comuni, che “non si può pretendere l’onestà dei contribuenti fin che si impongono imposte disoneste”. E’ il caso – conclude il comunicato – “delle aree ‘fabbricabili”, così qualificate perché tali previste da strumenti urbanistici ma in effetti non fabbricabili data la crisi immobiliare e ancora di più non fabbricabili dopo lo smodato aumento dei nuovi costi di costruzione varati dai Comuni sulla base delle indicazioni regionali”.