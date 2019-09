Folgorato da una scarica elettrica alla centrale di Caorso, giovane operaio in gravi condizioni

Soccorsi in azione nel pomeriggio di mercoledì all’interno della centrale nucleare di Caorso (Piacenza), dove si è verificato un grave incidente sul lavoro.

Da quanto si appreso – ma la dinamica dell’accaduto resta da chiarire – un operaio di 31 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica, forse per un cortocircuito, mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli, l’auto infermieristica di Roveleto di Cadeo. Allertata anche l’eliambulanza decollata da Brescia, che dopo le prime cure ha trasportato il giovane all’ospedale di Pavia.

Al lavoro anche i vigili del fuoco, giunti con gli specialisti del nucleo NBCR per un principio di incendio che si è sviluppato, e i carabinieri. Non si segnala comunque nessun allarme sotto il profilo della sicurezza del sito.

SOGIN “NESSUNA CONSEGUENZA DI NATURA RADIOLOGICA” – A ricostruire l’accaduto è Sogin, società incaricata del decommissioning degli impianti nucleari, con una nota che pubblichiamo di seguito:

Questo pomeriggio, verso le 16, durante gli interventi di manutenzione ai quadri elettrici, all’interno dell’edificio ausiliari della Centrale Nucleare di Caorso (Piacenza), un lavoratore di una ditta esterna è rimasto vittima di una elettrocuzione (folgorazione) di media tensione (6kV).

Il lavoratore, risultato subito in condizioni critiche, è stato prontamente soccorso e trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Pavia. L’evento è avvenuto in area convenzionale e, pertanto, non ha comportato alcuna conseguenza di natura radiologica. La scarica elettrica ha generato un principio d’incendio che è stato immediatamente domato anche grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco.

Sono ora in corso i primi accertamenti da parte delle Autorità competenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Sogin si impegna, fin d’ora, a fornire tempestivi aggiornamenti del caso.