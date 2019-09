Ortoterapia per adulti e “giardini da appendere” per i piccoli, i nuovi eventi gratuiti promossi da Cosmonauti

Sabato 14 settembre al frutteto degli Orti di Santa Maria di Campagna doppio appuntamento con i laboratori gratuiti organizzati dall’associazione Cosmonauti nell’ambito del progetto “Coltivare tradizioni”.

Piacenza – Scoprire i benefici di un’attività nella natura per la cura dei pazienti oppure imparare con mamma e papà a creare “bombe di semi” e “giardini volanti”. Sono le possibilità offerte alla cittadinanza dai due nuovi eventi gratuiti organizzati dall’associazione Cosmonauti nell’ambito del progetto “Coltivare Tradizioni”, finanziato dal bando “Giovani protagonisti” del Comune di Piacenza.

Il doppio appuntamento dedicato alla cura, al benessere e all’educazione ambientale è in programma per sabato 14 settembre in un’unica sede, il frutteto cittadino degli Orti di Santa Maria di Campagna (ingresso in via Tramello, angolo via Campagna).

Si inizia alle ore 10 con una lezione pratica d’introduzione all’ortoterapia e all’orti-floricultura tenuta da figure specializzate, volta ad illustrare ai professionisti della cura (psicologi, psicoterapeuti, educatori ecc.) le potenzialità dell’utilizzo del verde nello svolgimento delle pratiche riabilitative e terapeutiche.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, i formatori si mettono invece a disposizione dei più piccoli e dei genitori per aiutarli a creare con le proprie mani delle speciali “bombe di semi”, in grado di trasformare un’area grigia in un angolo fiorito, e delle sfere di fango con cui realizzare un magico “giardino volante” per la loro casa. L’iniziativa è aperta ai bambini dai sei ai dieci anni di età.

Entrambi i laboratori sono gratuiti. Posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivere alla mail cosmonauti.aps@gmail.com