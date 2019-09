Ottima vittoria per la Bakery e segnali positivi

Corona Platina Piadena-Bakery Piacenza 70-88 (24-14; 13-33; 11-23; 22-18)

Scrimmage dal punteggio azzerato ad ogni quarto: 2-2

Bakery Basket: Maggio 13, Udom 6, Pedroni 3, Artioli 17, Orlandi 2, Bruno 11, De Zardo 10, Cena 9, Birindelli 4, Bracchi 13. All.Campanella

Corona Platina Piadena: Leone, De Ros, Tinsley, Lorenzetti, Giovara, Sereni, Olivieri, Vignali, Dal Maso, Dorno. All. Tritto

Terzo appuntamento del preseason per la Bakery Piacenza che oggi è impegnata in quel di Piadena ad affrontare la squadra locale, Corona Platina Piadena militante in serie B, nel girone B. Il roster biancorosso è al completo, pronto a riconfermarsi dopo i primi due test affrontati in maniera positiva e convincente.

Le prime battute sono all’insegna dell’equilibrio con un continuo batti e ribatti. Bracchi incide con 4 su 4 ai liberi, seguito poco dopo dalle triple di Bruno e Artioli che piazzano il 7-12. Col passare dei minuti il ritmo cala e Piadena ne approfitta piazzando 15 punti consecutivi spiazzando così la difesa biancorossa. Il primo quarto si conclude sul 24-14.

Il secondo quarto si apre con due triple cremonesi, preoccupando così coach Campanella. Time out, indicazioni e la Bakery cambia registro. Artioli ne mette 6, Bracchi lo segue con un tiro da fuori e il punteggio è ribaltato sul 6-11. Maggio e Udom si sbloccano prima dell’inizio del tango argentino targato Bruno-Cena che piazzano in pochi minuti 11 punti. Pedroni e Udom in lunetta e De Zardo da 3 chiudono un quarto giocato in maniera magistrale. Il risultato finale recita 13-33.

Maggio si infiamma e mette a segno 3 triple nei primi 2 minuti, aiutato dai primi punti di Birindelli e l’ottima prova di Bracchi che segnano il 7-15. Maggio infila il suo 11esimo punto con Piadena esausta ed incapace di arginare i colpi piacentini. De Zardo e Cena fissano il finale sul 11-23, scandendo altri 10 minuti giocati alla grande dall’intero roster.

Due bei tiri dell’ottimo Bracchi aprono il sipario degli ultimi 10 minuti del match. Piadena insorge e comincia a dar fastidio passando in vantaggio sul 13-8. Spazio per i primi punti di Orlandi, conditi anche dai colpi del solito Artioli e De Zardo. I lombardi non mollano e ritornano in vantaggio, mantenendolo fino alla fine del quarto che si conclude con il 22-18. Il risultato finale recita 70-88.

Artioli è il miglior marcatore con 17 punti, seguito da Maggio e Bracchi con 13.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 7 settembre, ore 18.00 al PalaBakery contro Olginate.

Foto con Luca Bracchi. Foto: Petrarelli