“Padre Pino Puglisi, martire di mafia”, la presentazione del libro a Spazio 4.0

Venerdi 13 settembre alle ore 21 Spazio 4.0, Via Manzoni 21 Piacenza, ospiterà Fulvio Scaglione, autore del libro “Padre Pino Puglisi, martire di mafia”.

Dopo l’introduzione all’evento di Gloria Zanardi, consigliere comunale di Piacenza, l’intervista all’autore sarà condotta dalla giornalista di Telelibertà Nicoletta Marenghi.

L’incontro con Fulvio Scaglione è un’occasione per ricordare la triste vicenda che ha coinvolto, a Brancaccio, Padre Pino Puglisi da una prospettiva che non era ancora stata raccontata, e per riflettere sul tema della mafia.

La sera del 15 settembre 1993 padre Pino Puglisi, parroco del quartiere palermitano di Brancaccio, fu ucciso dai killer della mafia. Perché si volle colpire quel sacerdote mite ma deciso, affezionato alla sua gente e mai disponibile a deviare dalla strada del Vangelo? Chi era questo martire che nel 2013 è stato elevato agli onori degli altari e proclamato Beato da papa Francesco?

In questo libro, e per la prima volta, i familiari di padre Pino ne tracciano un ritratto sorprendente che parte dalla giovinezza, dalla vocazione, dall’impegno con i ragazzi. Ma anche dal rapporto con la madre e i fratelli, dalla delicata funzione di supporto ai nipoti.

In queste pagine la partecipazione alle cause sociali, i primi scontri con la violenza e le faide, si accostano alle feste e agli scherzi in famiglia. E ancora: il rapporto dialettico con le istituzioni, la fondazione del Centro di Accoglienza Padre Nostro e la fine violenta, sono riletti accanto agli ultimi giorni trascorsi meditando nella casa del fratello.