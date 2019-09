Pallacanestro Fiorenzuola: una Medicina dolcissima, +15 al debutto in campionato

Una Pallacanestro Fiorenzuola 1972 dilagante in attacco annienta la Virtus Medicina a domicilio nel debutto del Campionato Serie C Gold Emilia Romagna 2019/2020 con un perentorio 89-104.

Tante le note positive nella prestazione dei gialloblu, con coach Galetti ed il suo staff che potranno migliorare ancora di più durante le settimane la squadra dei Bees valdardesi, soprattutto in chiave difensiva (dove qualche meccanismo è parso ancora da oliare al meglio).

Fiorenzuola parte a marce altissime con le triple di Marchetti e Maggiotto su assist di Galli e del giovane Fellegara, schierato quasi a sorpresa in quintetto base. Allodi in casa Virtus Medicina equilibra il match con la stessa moneta al 3′, prima che Bracci dal pitturato impatti la gara sul 16-16 al 5′. Casagrande e Poluzzi per i padroni di casa si dimostrano da subito giocatori importanti per la categoria, ma Maggiotto con 2 triple e 1 assist al bacio ancora per Bracci chiude il primo parziale sul 30-34 per la squadra di Galetti.

Nel secondo quarto è Virtus Medicina a scattare meglio, sorretta dal pubblico di casa; Casagrande e Polverelli dalla media distanza ribaltano nuovamente la gara al 13′ in favore della squadra di Curti (36-34), prima che inizi il Maggiotto-show con 3 triple nell’arco di 3 minuti. 41-52 per Fiorenzuola Bees e primo vero strappo alla gara di marca gialloblu. Ricci e Fowler sono chirurgici nel mantenere il divario tra i 3 ed i 4 possessi pieni di vantaggio, con Fiorenzuola capace di andare al riposo sul +9 con ben 62 punti segnati in 20 minuti.

Casadei prova ad entrare nella gara al rientro in campo dall’intervallo lungo, ma Marchetti con il jump-shot al 23′ dice ancora +9 per Pallacanestro Fiorenzuola 1972. Polverelli e Casagrande in casa Medicina non si arrendono, ma devono fare i conti con due triple mortifere di Fowler su ottime azioni corali dei ragazzi di Galetti. 63-73 al 26′. Fiorenzuola arriva fino al +16 grazie ancora a Ricci e Marchetti, ma Galassi con grande sagacia nell’ultimo minuto di gioco riesce a realizzare 4 punti personali consecutivi per il 73-84 che manda le squadre al termine del 3° quarto.

Allodi si dimostra giocatore a due dimensioni per Medicina, con ottime soluzioni sia dal pitturato che dall’arco. 76-87 al 32′ con 2 giocate importanti dell’ala bolognese. Ricci per Fiorenzuola e Poluzzi in casa Medicina si scambiano triple al 34′, con il tiro dalla media distanza di Marchetti al 35′ che porta i Bees fino al +15. 82-97. Fowler con la tripla scavalla quota 100, Galli lo segue a ruota.

E’ grande basket Fiorenzuola, che inaugura il campionato con un tonante 89-104.

Virtus Medicina vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 89-104

(30-34; 52-61; 73-84; 89-104)

Virtus Medicina: Galassi 9; Poluzzi 17; Curione 4; Dall’Osso 4; Polverelli 15; Casagrande 16; Allodi 17; Stellino; Lorenzini; Poli ne; Agriesti; Casadei 7. All. Curti

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Galli 8; Sichel 2; Fowler 18; Fellegara; Zucchi; Marchetti 20; Dias 4; Bracci 6; Maggiotto 32; Livelli ne; Ricci 13; Rigoni 1. All. Galetti