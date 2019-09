Papamarenghi: “Nel periodo di Natale a S. Ilario mostra dedicata a Fugazza”

Una mostra natalizia dedicata allo storico direttore della Galleria Ricci Oddi e critico d’arte Stefano Fugazza, come omaggio ai piacentini sarà la novità che da quest’anno caratterizzerà le iniziative del centro città. È quanto ha deliberato la Giunta comunale, su iniziativa dell’Assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi, in vista degli eventi che arricchiranno l’offerta tra il dicembre ed il gennaio prossimi.

‘Vogliamo dare un’opportunità in più rispetto alle iniziative di intrattenimento ed allo shopping natalizio a chi frequenta il Centro cittadino per le compere del periodo, spiega Papamarenghi ricordando anche le importanti mostre promosse in analogo periodo altre realtà organizzano, come quelle ormai consuete a Palazzo Galli, con un’offerta culturale qualificante e lo vogliamo fare proprio in centro città, adibendo l’auditorium Sant’Ilario a piccola ma preziosa “Galleria d’arte”.

Lo scopo è quello di completare ed arricchire le offerte ormai consolidate creando un’occasione per chiunque visiti il nostro centro per un arricchimento culturale ed un momento dedicato all’arte ed al bello che possa servire anche da richiamo per venire in centro città’ dalla nostra provincia e da altre città.

La mostra, piccolo cadeau che vedrà al centro proprio Piacenza, sara collegate ad alcune conferenze tematiche ed inaugurata in occasione della festa di Santa Lucia per protrarsi fino al 6 gennaio 2020.

‘Un occasione pertanto – conclude l’assessore – affinché in tanti possano arricchire le proprie Festività natalizie con il bello e con la cultura figlia di illustri Piacentini’.