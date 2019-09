Partenza col botto in campionato per la Teco Corte Auto: 4-1 al Quattro Mori

Partenza col botto nel campionato di A1 di tennistavolo per la Teco Corte Auto che si impone nettamente nella difficile trasferta di Cagliari contro il Quattro Mori.

Finisce 4-1 per le magiostrine, che in attesa di inserire le giovani della nazionale Juniores Barani e Roncallo hanno schierato Martina Nino e le nuove arrivate Ruta Paskauskiene e Valentina Sabitova: un incontro a senso unico, nel quale le due straniere del Corte hanno fatto la differenza.

Ha cominciato Sabitova superando con un secco 3-0 la giovane romena Andreea Clapa, mentre Paskauskiene ha dovuto faticare per avere la meglio dell’esperta Encea (3-1). Wei Jian ha accorciato le distanze per il club sardo grazie al successo su Nino (3-0), poi prima Paskauskiene e successivamente Sabitova non hanno lasciato scampo a Clapa e Wei Jian, alle quali non hanno concesso nemmeno un set, per il 4-1 finale.

Grande soddisfazione in casa Teco Corte Auto per questo inizio di campionato, in attesa della festa per il trentennale in programma sabato sera alle 20.30.

I TABELLINI

CLAPA-SABITOVA 0-3 5-1/6-11/5-11

ENCEA-PASKAUSKIENE 1-3 6-11/7-11/13.11/12.14

WEJ JIAN-NINO 3-0 11-9/11-6/11-8

CLAPA-PASKAUSKIENE 0-3 4-11/9-11/6-11

WEJ JIAN -SABITOVA 0-3 8-11/7-11/7-11