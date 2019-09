Passerini Landi, aule studio e prestiti aperti fino alle 21 “Intervento d’avanguardia”

Più tempo per lo studio e per il servizio prestiti: da lunedì 30 settembre entrerà in vigore un ampliamento dell’orario di apertura alla biblioteca Passerini Landi di Piacenza.

“Si tratta di una scelta voluta fortemente dall’amministrazione, sia dal punto di vista culturale che della vicinanza a una città sempre più universitaria” – ha commentato l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi in occasione della presentazione del nuovo orario -. Un’opportunità che va nella direzione di una biblioteca, dal grande patrimonio storico-artistico, che diviene sempre più una realtà aperta e in costante divenire. In questo modo diamo con piacere risposta ad una delle richieste più pressanti che arrivano dai giovani, ovvero estendere l’orario per lo studio in biblioteca”.

Come spiegato poi da Graziano Villaggi, responsabile delle biblioteche comunali, “l’ampliamento orario sarà oggetto di una prima fase di sperimentazione: l’apertura fino alle 21, dal lunedì al venerdì, è infatti prevista per il momento fino a fine anno. Il sabato – ha aggiunto – rimarrà invece in vigore l’orario tradizionale, con chiusura alle 19. A disposizione degli studenti saranno destinate le sale studio del pianoterra, con attivi tutti i servizi di prestito. Mentre il piano superiore non sarà accessibile. Durante questo periodo verrà effettuato un monitoraggio dei prestiti e delle entrate, in modo da capire poi a fine sperimentazione come procedere: ad oggi il sistema delle biblioteche della nostra città fa già registrare numeri importanti – ha osservato – si stimano 180mila ingressi annuali solo alla Passerini Landi, con punte di mille al giorno, sopratutto al venerdì e al sabato. Ogni anno, inoltre, si registrano 150mila prestiti librari in tutta la città, con una crescita costante del download degli ebook, pari a 10-12mila”.

Come evidenziato dal sindaco Patrizia Barbieri, “l’estensione dell’orario alla Passerini Landi sarà in questa fase totalmente a costo zero, in quanto il personale verrà fornito dalla cooperativa Caeb di Milano, che si occupa di gestione di servizi bibliotecari ed archivistici”.

“Sarà un intervento di avanguardia per quanto riguarda l’Emilia Romagna – ha sottolineato la presidente della cooperativa Laura Panzeri, intervenuta con la collega Gigliola Marsala -. Un grande supporto per gli studenti ma che potrebbe essere un’opportunità anche per il resto della cittadinanza”.