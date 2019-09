Passerini Landi, percorso guidato alla scoperta del patrimonio artistico della biblioteca

Si terrà sabato 28 settembre, con ritrovo alle 11 e ingresso dal loggiato a fianco della chiesa di San Pietro in via Carducci 18, una visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico conservato presso la biblioteca Passerini Landi.

In occasione del Bibliopride, la Giornata nazionale delle Biblioteche, verrà infatti proposto un percorso attraverso le opere d’arte custodite in biblioteca: non soltanto le riproduzioni dei pezzi più pregiati dalle collezioni librarie, ma anche preziose testimonianze d’arte custodite nelle sale, dal Salterio di Angilberga al Codice Landiano della Commedia di Dante, a pezzi contemporanei come il Libro poetario di Gutenberg di Giorgio Milani.