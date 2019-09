Pattinaggio inline, stagione in crescendo per la piacentina Sara Bernizzoni

Ottimi risultati sempre in crescendo per la piacentina Sara Bernizzoni, classe 2002, che raccoglie i buoni frutti dei preziosi insegnamenti impartiti prima dal compianto allenatore Franco Bertolini, che l’ha seguita ed incoraggiata dall’età di 10 anni fino alla sua recente scomparsa, ed ora dalla giovane ed esperta allenatrice Eleonora Dallavalle.

Siamo giunti al termine di un’intensa stagione durante la quale Sara ha presenziato a diversi trofei nel circuito nazionale ed internazionale. Di particolare rilievo la partecipazione al Campionato Italiano su Strada svoltosi a San Benedetto del Tronto dal 5 al 7 luglio, dove nella gara di fondo a punti Sara ha conquistato un ottimo 6° posto a stretto contatto con atlete medagliate ai recenti campionati Europeo e Mondiale.

Con il tempo di 1:13:51 Sara si è anche classificata al terzo posto fra le donne (categoria Junior F) alla 3° Placentia Roller Marathon che il 27 aprile 2019 ha animato il Pubblico Passeggio e che è stata organizzata dalla squadra di casa Piace Skaters ASD. Ottimo anche il 2° posto ottenuto nella classifica generale del Circuito Nord-Ovest Plus, che ha comportato la partecipazione a diversi trofei disputati, sia su pista che su strada, in 7 tappe in altrettante città del nord-Italia.

Molto interessante e costruttiva è stata anche la sua prima esperienza fuori dai nostri confini, alla tappa austriaca di Europacup in quel di Worgl dal 31 maggio al 2 giugno, dove Sara ha potuto mettere in evidenza le sue buone doti di fondista. A conclusione degli impegni più importanti del 2019, non cessano naturalmente allenamenti e preparazione costante in vista della partecipazione agli eventi della prossima stagione agonistica.