Patto tra Respighi e Nicolini, siglato un accordo per un percorso di studio integrato

Nasce una nuova sinergia tra Liceo Respighi e il Conservatorio di musica G. Nicolini di Piacenza.

E’ stata infatti firmata nella mattinata del 25 settembre una convenzione che, da quest’anno, permetterà agli studenti di una classe prima del tradizionale scientifico di iniziare un percorso di studio integrato con la scuola di musica.

“Si tratta di una convenzione a cui stiamo lavorando da un paio d’anni – ha spiegato Simona Favari, dirigente scolastico del Liceo Respighi -; sarà un’esperienza di integrazione tra i due curricula scolastici che dovrebbe portare a risultati proficui per gli studenti e per entrambi gli istituti. In questo modo daremo vita ad un modello formativo unico, in cui per la prima volta si opera una rimodulazione organizzativa del tempo e delle metodologie didattiche: i diciotto ragazzi iscritti a questa classe, che provengono dalla media del Nicolini e in parte dall’Italo Calvino, – ha continuato – saranno soggetti ad una doppia votazione, una tradizionale ed una legata alla pratica strumentale, che sarà strutturata sulla formula del punteggio incrementale, come nelle università.

Sono previsti durante l’anno 3 moduli, basati sull’ottenimento di crediti formativi, al termine di ognuno dei quali ci sarà una settimana di flessibilità, dove lo studente potrà intensificare i momenti dedicati allo studio musicale. Una vera e propria novità – ha evidenziato Favari -, in quanto ogni impegno scolastico viene pensato sulle necessità dell’attività del conservatorio: fondamentale – ha sottolineato – è che vengano mandati avanti entrambi i percorsi”.

“Sono felicissima di quest’accordo – le parole di Paola Pedrazzini, presidente del Conservatorio -, che è importante per due ragioni fondamentali: da un lato, a livello concettuale si tratta di una ‘rivoluzione copernicana’, in quanto considera sullo stesso piano le ore che vengono dedicate alla musica con quelle dedicate allo studio tradizionale, che rientrano nello stesso percorso curricolare; in secondo luogo, alleggerisce il pesante carico di impegni che gravava normalmente su un ragazzo che fino ad adesso affrontava i due ambiti in maniera indipendente”.

Alla firma della convenzione era presente anche Lorenzo Missaglia, direttore del Conservatorio Nicolini.