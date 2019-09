Per la Bakery esordio di fuoco contro Cento “Motivati e carichi”

Manca sempre meno e l’esordio in campionato della Bakery Piacenza contro Cento (domenica, ore 18) è alle porte.

Il precampionato biancorosso si è concluso in maniera molto convincente con una larga vittoria nei confronti dei pari categoria di Ozzano, in un PalaBakery gremito di tifosi. Ci sono tutti i presupposti per iniziare al meglio una nuova stagione. Abbiamo parlato con coach Campanella e capitan Roberto Maggio, pronti ad iniziare.

“Non avrei mai pensato di trovarmi così bene. Siamo un ottimo gruppo di lavoro e i ragazzi hanno un’etica, una motivazione e una cura del dettaglio che sono lodevoli, e assolutamente non scontate. Mi rendo conto di essere un allenatore che chiede molto ai propri giocatori ma ogni volta loro mi danno risposte positive e io non posso che essere soddisfatto”.

Per l’esordio con Cento, come hai preparato la partita in questa settimana? Come intendi dare la carica ai ragazzi?

Contro Cento la cosa più importante sarà limitare il loro potenziale offensivo. Dovremo essere molto attenti dal punto di vista difensivo, nei tatticismi che metteremo in campo e in attacco non dovremo avere paura. Ci sarà da giocare al meglio e cercare i tiri migliori, cercando di mettere i nostri avversari in difficoltà. I ragazzi sono molto motivati e carichi. Esordiremo davanti ai nostri tifosi in un match di “cartello”. Abbiamo grande entusiasmo e tutto l’appoggio che ci dà ogni giorno la società e il tifo biancorosso. Sarà nostro dovere far un regalo e lasciare un sorriso a tutti i presenti.”

La parola poi è passata al capitano biancorosso Roberto Maggio. “È stato un buon precampionato, abbiamo iniziato a conoscerci e a fare quello che voleva il coach. Personalmente mi son trovato molto bene con la squadra e lo staff e non vedo l’ora di iniziare. Esordire da subito contro Cento, la squadra sulla carta più forte del girone, è alquanto galvanizzante. Bisognerà dare tutto dal primo minuto, sfruttando l’appoggio del nostro pubblico. Tutte le pressioni saranno su di loro e noi dovremo giocar come abbiamo fatto in questo precampionato, senza aver paura di nessuno.”

Da capitano e leader, cosa dirai ai tuoi compagni prima di scendere in campo?

“In queste occasioni c’è poco da dire. Se una partita come questa non ti crea stimoli, non sei fatto per giocare a basket. Sono sicuro che la squadra c’è la metterà tutta, poi faremo i conti a fine partita”.

E’ ancora possibile acquistare la prevendita per il match. La segreteria sarà aperta sabato 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 13. Domenica sarà possibile accedere alla biglietteria dalle ore 17.

Foto Petrarelli