Piace a caccia dei tre punti contro la Fermana al Garilli rimesso a nuovo DIRETTA

PIACENZA – FERMANA 0-0 (in campo)

LA CRONACA

Finiti i primi 45′ al Garilli, squadre ferme sullo zero a zero, con poche emozioni.

Quattro i corner tirati dai biancorossi nel primo tempo, ma senza mai impensierire la porta marchigiana.

Al 33′ Paponi tira in diagonale, para il portiere merchigiano. Primo tiro nello specchio.

Ci prova da lontano il Piace con Ricciarfdi al 29′ ma la palla rotola distante dalla porta.

Ora la Fermana sembra abbia preso le misure sul Piacenza e chiude tutti gli spazi.

Tiro di Mantini dalla distanza al 16′ sfera che non passa lontana dalla porta di Del Favero.

All’11’ fallo di Scrosta su Cacia al limite ai 23 metri, punizione Piacenza. Ma il tiro di Pergreffi non crea problemi al portiere avversario.

Foto 2 di 2



Match iniziato tra Piacenza e Fermana.

Giornata estivo e caldo al Garilli, a breve le squadre in campo.

Foto 3 di 3





Franzini torna al modulo prediletto, il 3-5-2. I biancorossi si schiereranno con Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi (Capitano); Zappella, Nicco, Giandonato, Corradi, Imperiale; Cacia, Paponi.

La Fermana risponde con Gemello; Manetta, Scrosta, Comotto (Capitano), Sperotto; Mantini, Urbinati, Ricciardi; Petrucci, Cognigni, Liguori.

LA DIRETTA

Dopo la vittoria di Trieste, il Piacenza torna in campo al Garilli (ore 15) contro la Fermana.

Un cliente difficile per i biancorossi, mister Franzini lo sa bene.

Il Piace dopo la vittoria nel turno scorso al “Nereo Rocco” di Trieste sarà in campo per i tre punti. In cerca di riscatto gli avversari marchigiani, reduci da una rocambolesca sconfitta di misura nel match interno con la Feralpi dello scorso turno.

Fra i biancorossi scontato il rientro tra i pali di Del Favero dopo l’esperienza in Under 21, in difesa si rivedrà Della Latta, superate le incomprensioni con la società e il rinnovo del contratto fino al 2021. Ballottaggio a sinistra tra Imperiale e Nannini, a centrocampo dovrebbe partire dall’inizio il fantasista Corradi, con l’ex Giandonato a fungere da playmaker. Davanti Paponi farà coppia con Cacia.

Le probabili formazioni:

Piacenza (3-5-2): Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Giandonato, Corradi, Nannini; Paponi, Cacia. A disp. Bertozzi, El Kaouakibi, Borri, Imperiale, Bolis, Marotta, Cattaneo, Sestu, Forte. All. Franzini.

Fermana (4-3-3): Gemello; Tedone, Comotto, Scrosta, Sperotto; Isacco, Urbinati, Ricciardi; Petrucci, Maistrello, Bacio Terracino. A disp. Gemello; Manetta, Mane, Bellini, Persia, Molinai, Mantini, Rolfini, D’Angelo, Liguori, Iotti, Cognini. All. Destro.

Arbitro: Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale (Barone-Tempestilli).