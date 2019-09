Piace, al Garilli c’è il Ravenna. Franzini “Serve continuità, riprendiamo la marcia”

E’ già tempo di tornare in campo per il Piacenza, che nel turno infrasettimanale di mercoledì ospita al Garilli il Ravenna (ore 20.45, DIRETTA su PiacenzaSera.it).

Si tratta del primo di doppio impegno consecutivo casalingo, che anticipa quello di sabato quando è in programma il big match con il Carpi. I biancorossi, dopo una sconfitta e un pari nelle ultime due gare, sono chiamati alla vittoria per riprendere una marcia a pieno ritmo.

Il punto di partenza è senza dubbio la buona prova, dopo quella decisamente opaca contro la Fermana, messa in campo a Cesena, dove si è vista una squadra sicuramente in crescita. Se è verò che la classifica rimane ancora cortissima, allo stesso tempo servono punti importanti per mantenere il contatto con la zona alta della classifica: in questo senso la squadra di Franzini dovrà far valere al meglio il fattore campo nelle prossime due uscite.

Proprio gli impegni ravvicinati potrebbero suggerire qualche cambio di formazione. Il tecnico si affiderà ancora al 3-5-2, con il probabile rientro in avanti di Cacia, ancora alla ricerca della prima rete in campionato, a comporre il tandem con Paponi e quello di Corradi a centrocampo. “Mi aspetto continuità dopo l’ottima prova di Cesena – le parole del mister alla vigilia -, ora dobbiamo riprendere la marcia interrotta due domeniche fa”.

Dall’altra parte il Ravenna di Luciano Foschi, che dopo un avvio di campionato complicato con un doppio ko nelle prime due giornate ha invertito la rotta ottenendo un pareggio e due vittorie consecutive, l’ultima con l’Imolese, e tallona ora il Piacenza in classifica. Problemi in difesa per i romagnoli, con Pellizzari e Jidayi fuori causa, Sirri acciaccato e Papa tenuto fermo a scopo precauzionale.

Anche per Foschi la parola d’ordine è continuità: “Affrontiamo un avversario costruito per vincere, ma come al solito scenderemo in campo per cercare i tre punti. Dobbiamo tenere l’attenzione alta perché il Piacenza è una squadra che ti può fare male anche se non fai errori e dobbiamo andare a fare una partita da grande”.

VIDEO – LE PAROLE DI FRANZINI ALLA VIGILIA