Piacenza “capitale” del colore e dell’edilizia leggera. Ad Expo 106 espositori da tutto il mondo

“Con questa fiera voglio dimostrare chi siamo: a Piacenza abbiamo una possibilità ‘devastante'”.

Non ha avuto paura di sbilanciarsi Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo, nel presentare la prossima manifestazione che si svolgerà dal 19 al 21 settembre nei padiglioni della struttura de Le Mose a Piacenza.

Si chiama “Colorè”, è sarà un evento dedicato ai professionisti del colore, delle finiture edili e di tutta la filiera dell’edilizia leggera. I dettagli di questa prima edizione sono stati spiegati durante una conferenza stampa nella mattinata del 13 settembre presso la Banca di Piacenza.

“Si tratta in realtà di un gradito ritorno – ha commentato ancora Cavalli -, ci furono infatti due edizioni di questa fiera nel 2011 e nel 2012, a cui diedi il mio contributo come assistente esterno. Poi, per varie ragioni, non se ne fece più nulla”. Fino ad oggi: “dal momento in cui fui nominato amministratore unico di Expo il mio primo pensiero è stato riportare in vita questa rassegna – ha raccontato – : è qualcosa a cui sono particolarmente legato, in quanto riguarda il mio settore professionale. Un settore – ha spiegato – che in Italia oggi è ancora al palo, pur muovendo annualmente 3 miliardi di euro”.

Cavalli è poi è entrato nel dettaglio del programma della tre giorni. “Ci saranno in tutto 106 espositori, provenienti non solo dall’Italia ma anche da oltre confine, centocinquanta brand, cinque associazioni professionali di categoria, trenta sessioni tematiche tra convegni e demo live e oltre diecimila metri quadrati di area espositiva. Saranno quattro le parole chiave attorno a cui ruoterà la fiera: ecologia, eccellenza, esperienza, edilizia. Colorè, – ha proseguito – infatti, oltre a mettere in vetrina le principali novità e le più recenti innovazioni tecniche per il settore, sarà declinato con tematiche come la bioedilizia, la qualità delle materie prime, le nanotecnologie, la corretta coibentazione degli involucri, le applicazioni per ambienti critici, la sicurezza sul lavoro, il risparmio energetico, l’isolamento termico ed acustico”.

Una fiera per specialisti del settore, ma che però vuole rappresentare una vetrina per il territorio a 360 gradi. “All’interno dei padiglioni verrà allestito anche un ristorante dove poter gustare le tipicità piacentine – ha spiegato Cavalli -; inoltre i visitatori avranno la possibilità di poter acquistare una speciale “tolla” che invece della vernice al suo interno conterrà alcune eccellenze gastronomiche del territorio”.

Grandi aspettative su Colorè anche per Pietro Coppelli, condirettore generale della Banca di Piacenza, che sosterrà l’iniziativa “Si tratta di un’importante manifestazione – il suo commento – che sono certo darà lustro e notorietà a Piacenza e permette all’Ente Fiera di continuare a crescere e progredire”.

INFO E CONTATTI “COLORè – La fiera del colore e delle finiture edili”

19-20-21 settembre 2019 – Piacenza Expo – Piacenza – Via Tirotti, 11 (uscita A1 Piacenza Sud)

Orari: giovedì e venerdì 9.30-18 – sabato 9.30-14.30 – Ingresso: 10 €

www.colorevolution.eu – commerciale3@piacenzaexpo.it