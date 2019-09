“Piacenza da scoprire” in trasferta a Bobbio, nel segno de “Il nome della rosa”

Dopo la parentesi estiva tornano le visite guidate del ciclo «Piacenza da Scoprire»: Domenica 22 Settembre 2019, alle ore 15, ci si sposta a Bobbio per l’itinerario “Il nome della rosa”, un viaggio nei luoghi medievali di uno dei borghi più belli d’Italia.

Il percorso esordirà con la visita alla Basilica di San Colombano e al Monastero, dove verranno illustrate la genesi e la storia di uno dei principali centri di cultura alto – medievale. Si proseguirà poi con la visita del Museo dell’Abbazia, allestito nei locali dell’antico e prestigioso Scriptorium, che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per la stesura del suo romanzo più famoso: “Il nome della rosa”.

La visita terminerà con l’apertura straordinaria degli Archivi diocesani, dove saranno visibili importanti documenti storici e splendidi manoscritti miniati.

La rassegna «Piacenza da Scoprire» nasce dalla collaborazione tra la società Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.

Il ritrovo per la visita guidata sarà davanti allo Iat di Bobbio (Piazza San Francesco) alle ore 14.45 per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 6 € per il biglietto intero, 4 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).