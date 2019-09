Piacenza dice addio ai play off, Castelfranco prevale in gara 4

PER PIACENZA I PLAY-OFF FINISCONO A GARA 4. CASTELFRANCO PREVALE 6-4

Svanisce a gara 4 il sogno del Piacenza di continuare i play-off per l’A2. Dopo la sconfitta di sabato (9-3) anche stamattina i biancorossi hanno dovuto piegarsi al Castelfranco Veneto ed ancora una volta pagando carissimi i punti incassati ai primi inning. In gara3 tutto era stato compromesso col 7-0 del 1° inning, in gara 4 i Dragons potevano invece permettersi subito un vantaggio, stavolta di 5-1 dopo due riprese. A Piacenza il dominicano Franklin Castillo era stato decisivo per la vittoria in gara2 ma in Veneto il suo apporto è stato di tutt’altra portata in quanto già nel corso della seconda difesa era costretto ad abbandonare il monte dopo aver concesso 5 battute valide. Il Piacenza sapeva comunque riprendersi con una fiammata al 3° che portava 3 punti.

Il recupero a 5-4 portava la firma di Minoia (doppio) Chacon, Caimmi e Calderon. Si rientrava così in partita in una sfida molto equilibrata, nel corso della quale almeno un paio di volte i piacentini davano l’impressione di poter operare il clamoroso sorpasso. Ed invece la realtà parlava di tante riprese in bianco da ambo le parti che non mutavano la sostanza maturata nei primi inning ma regalavano se non altro tante emozioni al pubblico. Castelfranco allungava 6-4 al 6° ipotecando il terzo successo che valeva il passaggio del turno. Fino all’ultimo Piacenza teneva in apprensione i castellani ma alla doveva arrendersi ad un avversario onestamente più forte. I biancorossi tornano comunque dalla trasferta trevigiana a testa alta, consci di aver reso vita molto dura ad un team costruito per il salto di categoria e che, in caso di promozione, non avrà bisogno di rinforzarsi più di tanto per adeguarsi all’A2-

PIACENZA 1-0-3-0-0-0-0-0-0 4 CASTELFRANCO 3-2-0-0-0-1-0-0-R 6

Formazione: Chacon ss, Caimmi 3b, Cetti ec, Capra 1b, Calderon es, Molina ed/lan, Pinoia dh/ed (Casana, Naccarella), Gardenghi ric, Minoia 2b. Lanciatori: Castillo (rl1.1 bv5 bb3 k2 pgl5), Sanna (rl3.1 bv1 bb3 k0 pgl0), Ettmi (rl1.2 bv3 bb1 k1 pgl1), Molina (rl1.2 bv0 bb1 k2 pgl0).