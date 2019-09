Piacenza, Garilli “dodicesimo uomo”: sfondata quota 2100 abbonamenti

Il campionato del Piacenza Calcio è iniziato da poco – i biancorossi in tre partite hanno collezionato 7 punti, trovandosi per il momento in seconda posizione insieme a Carpi e Reggiana – mentre la campagna abbonamenti 2019/20 sta ormai volgendo al termine.

Domenica 15 settembre è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere il tagliando annuale: i supporter fino ad adesso hanno risposto presente all’appello della società, segno che la cocente delusione della mancata promozione dell’anno scorso non ha scalfito l’entusiasmo dei piacentini: è infatti stata da poco sfondata la soglia dei 2100 abbonamenti venduti. Numeri che al Garilli mancavano da tempo e che in questi giorni potranno ulteriormente crescere.

Intanto, domenica – ore 15 – al Garilli arriva la Fermana: i tifosi la loro parte la stanno facendo, adesso spetta ai giocatori continuare ad alimentare il sogno promozione che la città coltiva da tanto, troppo tempo.