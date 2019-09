Piacenza prepara il suo “Futuro in salute”

Il 1 ottobre prende il via “Futuro in Salute”, la più grande e articolata manifestazione dedicata alla salute della provincia di Piacenza, promossa da Ausl.

È stata presentata nella tarda mattinata del 24 settembre, in Sala Colonne dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, la manifestazione giunta alla sua 6ª edizione.

Sarà il Pubblico Passeggio, nel tratto compreso tra via Genova e via Alberici, per il quarto anno consecutivo ad essere la location che ospiterà la cinque giorni d’iniziative organizzate dall’Azienda Usl di Piacenza – in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la Conferenza territoriale socio sanitaria – e dedicate alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

“Il messaggio è che i cittadini devono darci una mano a curarsi – ha spiegato Luca Baldino, Direttore Generale Ausl di Piacenza – vogliamo concentrici sulla prevenzione, la diagnosi precoce e sui corretti stili di vita»

Dal 1 ottobre al 5 ottobre saranno tante le iniziative dedicate ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani. Dall’importanza delle vaccinazioni, all’alimentazione, agli esami diagnostici, alle scelte del parto, agli screening, ai test Hiv, sessualità responsabile, medicina del lavoro, ispettorato micologico, le manovre di primo soccorso e molto altro, grazie alla collaborazione fattiva con tutti i reparti ospedalieri e i vari dipartimenti dell’Azienda Usl di Piacenza.

“Con questo tipo di iniziative – ha proseguito Baldino – intendiamo far conoscere ai cittadini i servizi di sanità pubblica. Questa edizione di “Futuro in Salute” sarà caratterizzata da “percorsi” del socio-sanitario integrato con numerosi stand, in particolare la ricostruzione di una Casa della Salute: dall’aspetto oncologico al materno infantile, sui protocolli dell’emergenza-urgenza del 118 e tanto altro”.

E proprio la novità di quest’anno sarà la creazione di una piazzetta della salute (vicinanze via Alberici) in cui sarà possibile fare un percorso di valutazione personalizzato del proprio reale stato di salute. Esattamente come accade in ogni casa della salute situate sul territorio, medici di famiglia, infermieri e fisioterapisti lavorano insieme in modo integrato per un’analisi congiunta di rischio cardiovascolare, respiratorio e metabolico.

Il percorso sarà attivo sabato 5 ottobre (ultimo giorno della manifestazione) dalle ore 9 alle 13, e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Per effettuare il percorso, che è riservato alle persone di età compresa tra i 40 e 75 anni, è necessario prenotarsi al numero 0523.302016 attivo da mercoledì 25 settembre (e poi dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:30 alle 12:30.

Il percorso prevede la valutazione delle abitudini di vita, la misurazione della pressione arteriosa, controllo dei valori di glicemia e colesterolo, calcolo dell’indice di massa corporea, test di forza e coordinazione dei movimenti con relativa valutazione cardiologica, valutazione diabetologica, valutazione pneumologica, valutazione riabilitativa e motivazione al cambiamento. Una consulenza a 360° assicurata dagli specialisti, ponendo il paziente al centro del percorso.

Per il programma dettagliato visitare il sito di Ausl Piacenza.