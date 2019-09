Piacenza sempre più calda: negli ultimi 10 anni in media 2 gradi in più

“Soprattutto nel nord Italia e soprattutto negli ultimi anni. Ecco dove ha colpito in misura maggiore il riscaldamento globale”.

Lo spiega “Il Sole 24 ore”, nella sua sezione Infodata, in un’indagine sulle temperature medie annue raccolte in 55 città italiane che considera un periodo di tempo che va dal 1900 al 2018.

I dati provengono dallo European Datajournalism Network e confluiscono nell’inchiesta Europe 1 degree warmer, pubblicata lo scorso 1 aprile: sulla base di questi elementi, “Il Sole 24 ore” ha realizzato un’infografica (qui sotto) in cui “ogni riga rappresenta una città, ogni colonna un anno. Le prime sono ordinate secondo la latitudine dall’alto verso il basso, partendo da Bolzano e scendendo fino a Siracusa, le seconde in ordine cronologico dal 1900 al 2018. Detto in altre parole, i punti in alto a destra rappresentano la situazione negli ultimi anni nelle città del Nord. Il filtro permette di visualizzare i dati relativi alle città di una singola regione”.

“Nel tentativo di normalizzare i dati consentendo di confrontare realtà in cui le temperature medie annuali non superano i 10 gradi con altre in cui ci si avvicina ai 20 – spiega ancora il quotidiano economico – , Infodata ha individuato per ciascuna città l’anno più freddo (rappresentato con la tonalità più scura di blu). I valori delle altre annualità sono così stati calcolati come differenza rispetto a quest’ultimo. Si è quindi scelto di rappresentare in blu gli anni con una temperatura superiore al massimo di un grado centigrado rispetto a quello più freddo. In rosso, invece, sono indicati gli anni in cui la differenza di temperatura rispetto all’anno più freddo ha superato il grado. Più il rosso diventa intenso, più l’aumento è significativo”.

Ecco così che spostando il mouse sull’area dell’infografica che riguarda Piacenza viene confermata la considerazione iniziale.

Considerando infatti l’anno più freddo dal 1900 ad oggi nella nostra città, ovvero il 1941 – che ha fatto registrare una temperatura media annuale di 10,786 gradi – se si analizzano, a titolo esemplificativo, gli ultimi 10 anni vediamo un incremento delle temperature medie che supera sempre i 2 gradi, eccezion fatta per il 2010, in cui è stato “solo” di 1,58 gradi.

Aspettando i dati del 2019, l’anno in cui si è verificato l’aumento maggiore di temperature rispetto al 1941 è stato il 2014, che ha fatto registrare un + 3,27 per una media di 14,056 gradi.

Sul podio degli anni più “bollenti” c’è poi il 2018, che con 14,027 gradi medi annuali (+ 3,24 rispetto al ’41) è stato il secondo più caldo dal 1900, seguito dal 2015, in cui sono stati registrati 13,922 gradi in media, + 3,14 rispetto all’anno più freddo.

Nella foto la manifestazione “Fridays for Future” a Piacenza