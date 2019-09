PiacenzaSera.it vi porta al cinema. Anteprima del film “Non succede, ma se succede”

PiacenzaSera.it vi invita all’anteprima del film “Non succede, ma se succede”, il 30 settembre alle ore 20 e 30 nella sala Uci Cinema Piacenza in via Corrado Visconti.

Come fare per partecipare? E’ necessario registrarsi cliccando sul link http://blueblu.viaposta. it/PiacenzaSera.html

I posti a disposizione sono limitati, quindi non perdete l’occasione di assistere all’anteprima della commedia più scorretta dell’anno, in sala dal 10 ottobre distribuito da 01 Distribution.

Nella commedia più scorretta di quest’anno, Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato.

Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e, in modo impulsivo, decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Comunque, a dispetto di tutto e tutti, Charlotte e Fred faranno faville, diventando la più improbabile delle coppie.