Nella seconda parte di settimana peggiora il tempo a Piacenza.

La causa – commentano gli esperti di 3B Meteo – è l’arrivo di una perturbazione che entrerà in azione già nella seconda parte della giornata di giovedì 5 settembre. I contrasti termici molto accesi tra la massa d’aria in arrivo e quella caldo umida preesistente favoriranno la formazione di temporali anche forti, e localmente accompagnati da grandinate.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda giovedì ci si attende una prima parte di giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con nubi in aumento alla sera e possibili deboli piogge.

Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 30 °C in pianura.

Venerdì 6 settembre è poi atteso un ulteriore peggioramento, accompagnato da un calo delle temperature: previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 22 °C in pianura.