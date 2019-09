Polizia Locale, sequestro di 21 borse griffate vendute abusivamente nell’area del mercato cittadino

Ventuno borse griffate sono state sequestrate nella mattinata del 25 settembre, dalla Polizia Locale, durante la serie di controlli effettuati nelle vie del centro in cui si svolge il mercato bisettimanale di Piacenza.

I pattugliamenti erano mirati, in particolare, a verificare la presenza di venditori abusivi e questuanti molesti in azione nella zona di piazza Duomo e piazza Cavalli. Oltre al sequestro della merce venduta senza autorizzazione, che l’ambulante colto in flagrante, datosi alla fuga, ha abbandonato sul posto, è stato notificato un Ordine di allontanamento – il terzo, nei suoi confronti, dall’inizio dell’anno – a una donna di circa 60 anni, che chiedeva insistentemente l’elemosina in via Legnano.

“L’intervento odierno – rimarca l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – si inserisce nel piano di contrasto al commercio abusivo che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sin dal suo insediamento. Ciò a tutela degli esercenti che rispettano con professionalità e onestà le normative, ma anche in difesa dei consumatori, che invitiamo a non acquistare prodotti da venditori che non siano titolari di regolare licenza, per non incentivare l’illegalità e la concorrenza sleale”.

Un altro Ordine di allontanamento, risultato essere il 4° a suo carico, è stato emesso la scorsa settimana nei confronti di un cittadino senegalese, durante i controlli condotti dalla Polizia Locale nelle aree di parcheggio cittadine: l’uomo è stato sorpreso dagli agenti nel piazzale di viale Malta, mentre esercitava abusivamente l’attività di posteggiatore, violando l’articolo 7 del Codice della Strada.