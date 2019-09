Ponte Nano di Ferriere chiuso al traffico per lavori per due giorni

Strada Provinciale n. 654: Ponte Nano chiuso al traffico

Per soli due giorni in alcune fasce orarie

Emessa l’ordinanza di chiusura totale al traffico, ad eccezione del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso, in corrispondenza del ponte Nano, lungo la S.P. 654 di Val Nure in Comune di Ferriere, per consentire alcuni lavori nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria in corso.

Il servizio “Viabilità” informa che nell’ambito dei citati lavori – necessari e non procrastinabili – considerate le caratteristiche del manufatto non è possibile mantenere aperta la circolazione stradale, neppure adottando limitazioni al traffico.

Il provvedimento, deciso per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione della struttura, sarà in vigore per le sole giornate di domani mercoledì 11 settembre e giovedì 12 settembre 2019 e riguarderà le seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30.

In accordo con il servizio Trasporto pubblico locale verrà comunque garantito il passaggio dei mezzi pubblici e dei mezzi di soccorso.

Due i possibili percorsi alternativi: attraverso la strada di Centenaro oppure utilizzando il percorso che attraversa la loc. Moline raggiungibile a Nord dalla strada provinciale n. 8 di Bedonia e a Sud dalla S.P. 654 di val Nure.

Strada provinciale n. 36 di Godi, limitazione della circolazione dal 10 al 20 settembre 2019

Sono in corso di esecuzione i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 36 di Godi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone, la limitazione al traffico a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 7,00 alle ore 18.30 dal giorno 10.09.2019 al giorno 20.09.2019, nei territori dei Comuni di San Giorgio Piacentino e Ponte dell’Olio.