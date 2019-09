Prevenzione incendi negli edifici, in Confedilizia il punto sulla normativa

Si è parlato di prevenzione incendi negli edifici civili nel partecipato incontro ospitato nel pomeriggio di lunedì 30 settembre dalla Sala Einaudi dell’Associazione Proprietari Casa – Confedilizia di Piacenza.

Ad introdurre l’argomento l’avvocato Antonino Coppolino, presidente Confedilizia Piacenza, che ha poi lasciato la parola all’ingegner Francesco Scrima, vice comandante Vigili del Fuoco di Piacenza. Scrima, anche attraverso una serie di slides, ha trattato il tema della normativa antincendio, in particolare facendo riferimento al Decreto Ministeriale del 25/01/2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del D.M. del 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05/02/2019 ed entrato in vigore il 6/05/2019.

Un provvedimento normativo di grande importanza nella gestione condominiale sia da parte degli amministratori che dei condomini, in quanto tiene conto dell’evoluzione del concetto di sicurezza, specialmente riguardo alla sempre maggiore altezza degli edifici (oltre i 12 metri di sviluppo verticale). Le disposizioni contenute nel Decreto riguardano gli edifici di civile abitazione già esistenti e di nuova realizzazione, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, che siano oggetto di interventi che comportino la realizzazione o il rifacimento, anche parziale, delle facciate per oltre il 50% della loro superficie, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio.

Una delle novità per gli Amministratori di Condominio che amministrano edifici di altezza superiore ai 24 metri, consiste nell’istituzione dell’ennesimo registro per il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, sul quale verranno annotate tutte le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, riportando gli esiti degli stessi e le eventuali prescrizioni.

L’intento di Confedilizia Piacenza, con questa tipologia di incontri, è quello di tenere costantemente aggiornati gli amministratori condominiali che sono chiamati – come nel caso di questa nuova normativa antincendio – a nuovi delicati adempimenti in virtù della fattispecie di edificio e alla divulgazione delle informazioni ai singoli condomini.

Per informazioni sulla nuova normativa è possibile rivolgersi presso l’Associazione Proprietari Casa – Confedilizia di Piacenza sita in via Tempio n°29, mandando una mail a info@confediliziapiacenza.it oppure telefonando al 0523.327273.