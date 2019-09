Prima campanella, il saluto di sindaco e assessore agli studenti piacentini

Avvio dell’anno scolastico, ecco l’augurio di buon lavoro del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e dell’Assessore alla Scuola Jonathan Papamarenghi a studenti, insegnanti e dirigenti.

Nelle foto la visita nella mattinata di lunedì 16 settembre dell’assessore Papamarenghi alla primaria Mazzini di Piacenza.

Il primo giorno di scuola porta sempre con sè le attese e le speranze di un nuovo inizio. Una strada ancora da tracciare, con la consapevolezza che a indirizzare i passi e a segnare le tappe del cammino sarà innanzitutto l’impegno personale e la propria determinazione. Questo è l’augurio più importante che rivolgiamo a tutti gli studenti, dai remigini che si affacciano un po’ timorosi tra i banchi, ai ragazzi che si avviano verso il diploma di maturità: che l’entusiasmo, la curiosità, il desiderio di imparare non si spengano col passare dei mesi, ma rendano il vostro percorso intenso e ricco di significato, giorno dopo giorno.

Saper accendere la passione e il bisogno di comprendere – non solo di apprendere – è merito degli insegnanti che credono profondamente nella propria professione, superando le quotidiane difficoltà. A ciascuno di loro, a cominciare da chi ha un ruolo di sostegno al fianco degli alunni con disabilità, vorremmo esprimere la gratitudine delle istituzioni e delle famiglie, per il ruolo educativo insostituibile e perché rappresentano un punto di riferimento che, talvolta, ci accompagna per la vita.

Si parla spesso di grandi riforme, di cambiamenti necessari e di innovazione nel mondo scolastico. Possiamo dire con orgoglio che quel che emerge, dal dialogo con i dirigenti dei circoli didattici e dei diversi istituti, è una sensibilità crescente e un’apertura a nuovi progetti che va ben oltre la mera gestione amministrativa o procedurale di un sistema complesso. Il compito delle Istituzioni è di essere costantemente al fianco di studenti e docenti e di saper agevolare un cammino che porterà a costruire il nostro domani.

Perché è a scuola che si nutrono le radici profonde, a scuola che si programma e si semina per dare nuova linfa al futuro, trasmettendo non solo nozioni e cultura, ma anche il valore del rispetto, della condivisione, del confronto e di una relazione corretta con gli altri. Ai ragazzi il compito – e la responsabilità, perché anche questa si impara tra una lezione e l’altra – di cogliere l’opportunità e far valere, appieno, quel diritto fondamentale che è lo studio.

Buon anno scolastico!

Patrizia Barbieri

Sindaco e Presidente della Provincia

Jonathan Papamarenghi

Assessore alla Scuola del Comune di Piacenza