Prima gioia stagionale per Basket Podenzano: battuto il Magik Parma in Coppa Emilia

L’esordio per Basket Podenzano in serie D e in particolare nella Coppa Emilia, Trofeo Marchetti, non poteva essere dei migliori: nella gara casalinga di lunedì 16, infatti, è arrivata la vittoria su Magik Parma per 86 a 75.

Partenza eccezionale per i gialli di casa che in pochi secondi raggiungono la doppia cifra lasciando al palo i parmensi, costringendoli al timeout.

Da lì, la partita cambia poco: lentamente Podenzano allunga minuto dopo minuto, giocandosela sul ritmo, intensità e velocità fino ad arrivare ai 59 punti segnati all’intervallo, con un distacco di quasi 30 punti.

Nel secondo tempo, la tecnica individuale e l’esperienza dei parmensi hanno permesso a Magik di riagganciare lentamente la partita, che non è mai comunque stata riaperta. Gli ultimi 10 minuti vedono Magik tornare sotto, ma senza impensierire troppo i locali, che chiudono a +11 e passano agli ottavi.

Numeroso il pubblico di Podenzano per questo esordio felice e vincente, nonostante il giorno infrasettimanale: grande entusiasmo per questa squadra giovane ma caparbia e guidata da un coach di lusso, Claudio Coppeta. (nota stampa)