Progetto Edward, polizia Valnure e Valchero in campo. Controlli e cane recuperato

Progetto Edward, polizia locale Valnure e Valchero in campo. Gli agenti hanno partecipato alla giornata europea della sicurezza stradale, tenutasi oggi 26 settembre.

Sono stati 35 gli automobilisti controlli, 9 le sanzioni elevate e 4 i test eseguiti per verificare l’assunzione di alcol e droga. La polizia Valnure e Valchero è intervenuta anche per recuperare un cane che vagava in strada.

L’animale è stato ritrovato grazie alla disponibilità del personale di un’azienda di Gariga che ha notato il cane vagante sulla strada: al momento si trova nel centro convenzionato per il Comune di Podenzano “La Fornace”, in attesa di rintracciarne il proprietario.