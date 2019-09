Stanno procedendo celermente i lavori di messa in sicurezza nell’edificio ospitante le Scuole elementari di Gragnano Trebbiense (Piacenza).

“Si tratta in particolare di un intervento che riguarda la sala mensa destinata agli studenti delle scuole elementari e medie” spiegano la sindaco Patrizia Calza e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi “ed è volto ad adeguare la struttura alla normativa prevenzione incendi, al rifacimento delle lastre di copertura ammalorate e al controllo degli impianti elettrici”.

Nel corso dell’intervento si procederà inoltre alla sostituzione delle lattonerie, alla tinteggiatura degli spazi oggetto dell’intervento e alla sostituzione dei corpi illuminanti.

Come hanno potuto constatare gli amministratori durante il sopralluogo i lavori interni si sono conclusi così come la tinteggiatura. Sono in corso i lavori per allocare le nuove lastre di copertura. L’intervento sarà portato a termine prima della ripresa della lezioni, anche se il servizio mensa partirà più tardi rispetto all’inizio della scuola.

Il progetto dei lavori, dell’importo di circa 50.000,00 (IVA inclusa), è stato redatto dall’Ing. Silvio Carini.

L’impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Edil.Losa di Gragnano Tr.

Si ricorda che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 presso la Mensa sono stati serviti circa 15.600 pasti per studenti elementari e medie.