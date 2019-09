Provinciale Sant’Agata, limitazioni al traffico dal 30 settembre fino al 21 ottobre

Come comunicato in una nota ufficiale dalla Provincia di Piacenza, sono stati programmati interventi sulla viabilita’ di adduzione alla A21 che comportano la realizzazione di una nuova rotatoria e l’adeguamento della Strada provinciale 32 di Sant’Agata (San Giorgio).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza – si legge nel comunicato – e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della velocità a 30 km/h e la deviazione della circolazione lungo la nuova viabilità in fase di costruzione.

Tali limitazioni saranno in vigore dal 30 settembre al 21 ottobre 2019, per tutte le categorie di veicoli, dal km 5+000 al km 5+350, lungo la Strada provinciale n. 32 nei pressi della località Sant’Agata in Comune di San Giorgio.