Puliamo il Mondo, 800 studenti in 10 comuni per ripulire la provincia

Proseguono nella giornata di venerdì 27 settembre, con il coinvolgimento di alcune scuole della provincia di Piacenza, le iniziative di cura e pulizia urbana chiamate “Puliamo il mondo”.

La campagna di sensibilizzazione, promossa da Legambiente, è giunta in Italia alla sua 27esima edizione e, dopo l’iniziativa di domenica scorsa, 22 settembre, in cui circa 150 persone hanno ripulito l’area del lungo Po dalla Vittorino da Feltre alla Nino Bixio, vedrà impegnati 800 alunni di Piacenza, Agazzano, Bobbio, Castel San Giovanni, Gazzola, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato e Monticelli.

“Si tratta di un’iniziativa rivolta alle scuole, due medie e sette primarie, in quanto è importantissimo parlare ai giovani di ambiente e di cosa significhi tenere pulita la città, anche con piccoli gesti; ma è fondamentale anche la presenza degli adulti” – ha commentato Marco Natali di Legambiente Piacenza – Circolo “Emilio Politi. Questo è un momento molto importante – ha aggiunto -: dato che aumentano a Piacenza i comuni che aderiscono all’iniziativa: sarà un’occasione per sensibilizzare ed informare ma anche per fare il punto della situazione per quanto riguarda i rifiuti.

Siamo stati per anni in una situazione di stallo – ha evidenziato -, mentre lo scorso anno, 2018, abbiamo avuto un aumento importante per quel che riguarda la raccolta differenziata, anche se abbiamo sempre il problema della produzione dei rifiuti, che dovrebbe diminuire.

Otto comuni della provincia – ha spiegato – sono arrivati all’80% della raccolta differenziata, ed addirittura Podenzano e San Giorgio si sono attestati alle soglie del 90%. Abbiamo la possibilità di arrivare al 100% e quindi non avere più bisogno né di discariche né di inceneritori che provocano danni alla salute dei cittadini”.

In concomitanza con le iniziative di Puliamo il Mondo, intanto, torna anche a Piacenza lo sciopero del clima “Fridays for Future”. “Ovviamente saremo presenti con diversi stand informativi- ha spiegato Filippo Motta, volontario del Servizio Civile di Legambiente – contiamo che possano radunarsi almeno 500 persone”.

Di seguito alcuni dei luoghi in cui gli studenti saranno presenti per l’iniziativa “Puliamo il Mondo”:

– Scuola Primaria 25 Aprile: 10.30-12.30 nelle zone limitrofe alla scuola (Borgotrebbia)

– Scuola Primaria S.Antonio: dalle 10.30 in poi nel quartiere di S.Antonio

– Scuola Primaria Caduti sul Lavoro: 10.45-11.45 al Parco del Sole

– Scuola Media Calvino: 11-13 nelle zone limitrofe e nel Parco di Montecucco

– Scuola Primaria De Gasperi: 14.30-16.30 ai Giardini dell’Infrangibile

– Scuola Media Faustini: 9-11 sulle mura nord in senso orario, per incontrare infine il corteo di Fridays for Future che arriverà in Viale Maculani.

Per info: legambientepc@gmail.com

Seguendo il sito www.legambiente.emiliaromagna.it è possibile rimanere aggiornati per seguire tutte le iniziative.