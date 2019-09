Punto da un insetto, si sente male: 62enne trasportato in ospedale

Punto da un insetto, uomo si sente male e viene portato in ospedale.

E’ successo nella mattinata di lunedì 9 settembre, intorno alle 10, in località Vallera (Piacenza).

L’uomo, un 62enne che si trovava nel giardino di casa, è stato punto sulla gamba da un insetto, probabilmente una vespa, sentendosi subito male ed accusando i classici sintomi da shock anafilattico.

Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dall’autoinfermieristica del 118, il 62enne è stato trasportato in ospedale in stato cosciente e non sarebbe quindi in pericolo di vita.