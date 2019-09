Reddito di cittadinanza: a Piacenza 555 “occupabili” convocati dai Navigators

Dal 17 settembre inizieranno le convocazioni dei titolari di reddito di cittadinanza che Anpal ha individuato come soggetti occupabili, che rappresentano solo una quota parte del totale dei beneficiari. Dal 24 settembre inizieranno a svolgersi i colloqui presso i Centri per l’Impiego.

In questi giorni sta prendendo il via in tutta la Regione Emilia Romagna la seconda fase del reddito di cittadinanza, e cioè la progressiva presa in carico dei beneficiari e dei loro familiari da parte dei Centri per l’Impiego, per la sottoscrizione del “Patto per il Lavoro” e l’erogazione delle politiche attive che prevedono l’erogazione – secondo le norme del reddito di cittadinanza – dell’ “Assegno di Ricollocazione” (uno strumento che aiuta le persone a migliorare le proprie possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro, usufruendo di servizi di assistenza intensiva personalizzata per la ricerca di occupazione).

I navigators – gli esperti selezionati da Anpalservizi nel corso dell’estate quali figure di supporto ai Centri Impiego per l’erogazione di questi servizi – hanno già svolto una prima formazione teorica e faranno il loro ingresso nei Centri Impiego di tutta la Regione, anche nel Piacentino , il 10 settembre .

Dei 10 navigators assegnati a Piacenza da Anpalservizi, per il momento ne sono stati contrattualizzati solo 9, ma entro qualche settimana l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro provvederà ad individuare l’unità mancante per completare il contingente. Ancora per diverse settimane continuerà la loro fase di formazione, in parte teorica e in parte in affiancamento agli operatori dei CPI dei quali i navigators costituiscono il supporto.

I collaboratori di Anpalservizi sono destinati al Centro per l’Impiego di Piacenza nel numero di cinque, mentre due andranno al Centro per l’Impiego di Castel San Giovanni e due al Centro Impiego di Fiorenzuola d’Arda , in attesa del completamento degli inserimenti.

Dal 16 settembre inizieranno le convocazioni dei titolari di Reddito di Cittadinanza che Anpal ha individuato come soggetti occupabili, che rappresentano solo una quota parte del totale dei beneficiari. Dal 23 settembre inizieranno a svolgersi i colloqui presso i Centri Impiego.

Entro il mese di dicembre i centri per l’impiego piacentini dovranno prendere in carico circa 555 persone, in base agli elenchi forniti da Anpal mediante trasmissione alla sede centrale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro (non sono infatti ancora disponibili piattaforme informatiche interoperative tra Anpal, Inps e Servizi per il lavoro delle Regioni), che rappresentano il contingente dei beneficiari e dei loro familiari individuati da aprile a luglio scorso.

La divisione tra i vari centri piacentini dei beneficiari sono: 272 a Piacenza, 118 a Castel San Giovanni, 165 su Fiorenzuola d’Arda. Questi numeri potranno variare se, durante la profilazione che verrà realizzata presso i Centri Impiego , le persone risultassero avere caratteristiche più prossime alla necessità di fruire di servizi sociali invece che lavoristici, ma a regime anche i servizi sociali potranno dirottare parte del loro target se, ritenuto occupabile , verso i centri per l’impiego. Per il profiling delle persone verrà usata una scala di valutazione condivisa tra i vari servizi interessati. (nota stampa)