Rifiuti porta a porta, dal 21 ottobre si raccoglie anche l’organico in centro

Raccolta porta a porta dei rifiuti in centro storico a Piacenza: da lunedì 21 ottobre si estenderà anche alla frazione organica.

Una mini rivoluzione presentata dall’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi e dai vertici Iren in una conferenza stampa in municipio. Due gli incontri pubblici, aperti ai cittadini, durante i quali sarà illustrato il nuovo servizio: martedì 17 settembre, in Sant’Ilario, dalle 18 alle 20, mercoledì 18 settembre, dalle 21 alle 23, all’oratorio Don Bosco in San Savino. Sarà inoltre istituito un Punto Ambiente nel mercato coperto di via Casali, dal 14 ottobre al 2 novembre, il lunedì, il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 17.

Inoltre a partire da lunedì 23 settembre gli informatori di Iren (riconoscibili dalla pettorina e tesserino aziendale) raggiungeranno famiglie e utenze aziendali per presentare nuovo metodo di raccolta. Per ulteriori dubbi è attivo il numero di customer care di Iren Ambiente 800212607.

La nota del Comune – Da lunedì 21 ottobre nel centro storico di Piacenza il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti si arricchirà della raccolta della frazione organica. Il nuovo servizio, promosso da Amministrazione Comunale ed Iren, rappresenta un’ulteriore spinta verso un una raccolta differenziata domiciliare sempre più capillare e coinvolgerà circa 7.500 abitanti in una zona dove è già attiva la raccolta domiciliare di carta, plastica-barattolame e rifiuto indifferenziato.

A partire da lunedì 23 settembre gli informatori di Iren (riconoscibili dalla pettorina gialla e dal tesserino aziendale) raggiungeranno le famiglie e le utenze commerciali per illustrare i dettagli del nuovo metodo di raccolta.

Nell’occasione verranno consegnati agli utenti i calendari con i giorni di raccolta, opuscoli informativi e un contenitore (familiare o condominiale) per la raccolta del rifiuto organico. La dotazione del materiale è completamente gratuita e non sarà richiesto alcun tipo di pagamento, né in denaro contante né in altra forma; occorrerà unicamente la firma dei moduli di ritiro dei dépliant e dell’attrezzatura.

Il Comune di Piacenza, in collaborazione con Iren, ha programmato anche due incontri pubblici, avvalendosi della collaborazione di Iren, per illustrare in modo approfondito il nuovo servizio. Questi gli appuntamenti in calendario:

– martedì 17 settembre, dalle 18.00 alle 20.00, presso l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17;

– mercoledì 18 settembre, dalle 21.00 alle 23.00, presso l’Oratorio Don Bosco, parrocchia San Savino, in via Alberoni n. 37.

Verrà inoltre istituto un Punto Ambiente, presso il mercato coperto di via Casali – piazza Cittadella, a cui rivolgersi a partire dal 14 ottobre al 2 Novembre, il lunedì , mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00;

E’ inoltre disponibile per ulteriori informazioni il Servizio di Customer Care Ambientale di Iren Ambiente, contattabile telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 212607, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 o scrivendo all’indirizzio di posta elettronica: ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Il nuovo servizio di raccolta domiciliare del rifiuto organico in centro storico ha, come obiettivo, un ulteriore aumento della raccolta differenziata che negli ultimi anni ha visto una crescita costante, grazie ai nuovi servizi di raccolta a domicilio messi in campo da Amministrazione comunale ed Iren.

Alcuni dati aggiornati sulla raccolta differenziata – Grazie all’impegno dei cittadini, nel 2018 la raccolta differenziata ha spiccato un vero e proprio balzo, raggiungendo il 65,7% contro il 57,47% del 2017 (dati Arpae).

Nel corso del 2019, grazie ai nuovi servizi recentemente introdotti, la percentuale di Raccolta Differenziata a metà anno è salita al 68,74%. Sulla base di questa tendenza, con l’introduzione del servizio porta a porta dell’anello del Centro Storico si confida di riuscire a superare il 70% di raccolta differenziata a fine anno. Questo significa che i rifiuti indifferenziati stanno diminuendo mentre aumentano le quantità di rifiuti che possono essere recuperati o riciclati.

Infatti nelle zone senza il servizio di raccolta porta a porta si osserva una produzione molto alta di rifiuti indifferenziati e poca produzione di rifiuto riciclabile, mentre nelle zone in cui la raccolta differenziata è attuata dentro casa il valori di rifiuti riciclabili sono molto più elevati: il servizio a domicilio porta indubbiamente dei vantaggi, i cittadini hanno trovato più semplice/comodo effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, separando correttamente materiali plastici, carta vetro ecc.

Analizzando i quantitativi di rifiuti prodotti negli anni, e calcolando la variazione dovuta all’introduzione via via del sistema di ritiro dei rifiuti a domicilio si può osservare una netta diminuzione dei rifiuti indifferenziati (da inviare al termovalorizzatore) ed un aumento dei materiali riciclabili (che diventano nuova materia per i prodotti riciclati).

I rifiuti indifferenziati sono diminuiti dalle 32722 tonnellate del 2016 e alle 32745 del 2017 fino alle 28614 del 2018 (-13%) con proiezione alle 26700 di fine 2019 (-18% rispetto al 2016).