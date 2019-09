Rinnovabili, i dati della crescita italiana: al via il Piano triennale in Emilia

Oggi si parla sempre più spesso di rinnovabili e di salvaguardia dell’ambiente, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo decenni di sprechi e disattenzioni, è arrivato il momento di curare questo aspetto e di affidarsi, ora più che mai, alle energie rinnovabili. L’Italia, da questo punto di vista, dimostra di essere in crescita e di possedere regioni virtuose come l’Emilia Romagna.

La crescita delle rinnovabili in Italia nel 2018

La Penisola ha vissuto un 2018 da ricordare, in special modo se si considera la crescita delle rinnovabili, che lo scorso anno ha reso l’Italia uno dei Paesi più green in Europa.

Quali sono i dati? Secondo le ricerche di settore, si parla di una copertura del 18% del fabbisogno energetico totale con le energie rinnovabili. Se poi si considera il fabbisogno specifico di energia elettrica, in questo caso la copertura green arriva al 34,4%. Di fatto, il 30% dei kilowattora prodotti in Italia provengono proprio da queste fonti energetiche virtuose, come nel caso del fotovoltaico.

Positivi anche i dati sul risparmio, che arriva a 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2018 e circa 117 milioni di barili di petrolio. In crescita la produzione idro-elettrica, secondo una strada che oramai vede l’Italia vicina al raggiungimento degli obiettivi europei previsti per il 2020.

Stando ai dati, infatti, la già citata percentuale del 34,4% supera la media europea (29%), il che ci pone a poca distanza dal traguardo. Fra le altre cose, oggi molti italiani hanno scelto di portare a casa propria un fornitore che propone energia verde, come Green Network Energy ad esempio, approfittando delle offerte su luce e gas presenti oggi sul mercato libero. Ciò vuol dire che l’attenzione alle rinnovabili si fa sempre più alta, e questo rappresenta uno step cruciale per raggiungere gli obiettivi europei.

Il piano della Regione Emilia per rendere green le PA

La Regione Emilia ha appena approvato un piano triennale che avrà lo scopo di rendere green la Pubblica Amministrazione locale. Questo piano consentirà di muoversi in direzione di svariati obiettivi virtuosi, come nel caso della sensibilizzazione dei dipendenti pubblici al tema del green, compresi altri aspetti come la formazione. Tutto questo verrà reso possibile attraverso una serie di incontri ed eventi, sulla falsariga del triennio precedente, che era riuscito a coinvolgere oltre 900 lavoratori della PA.

Naturalmente il piano in questione prevederà un controllo e un monitoraggio costante dei risultati ottenuti, lungo questo triennio. Altri obiettivi saranno la promozione degli acquisti green, la spinta verso l’adozione di criteri ambientali nelle gare e la produzione di guide pratiche.

In conclusione, l’Italia dimostra di essere uno dei Paesi più attenti all’importanza della sostenibilità ambientale e allo sfruttamento delle energie rinnovabili.