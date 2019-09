Riqualificazione della pavimentazione di strada Bobbiese, limitazioni al traffico

Riqualificazione della pavimentazione stradale lungo la corsia Ovest di strada Bobbiese, limitazioni al traffico

A partire dalle ore 7 di giovedì 12 settembre, sino alle 20 di giovedì 19, per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale lungo la corsia Ovest di strada Bobbiese, saranno necessarie alcune limitazioni al traffico nel tratto compreso tra la rotatoria della Statale 45 e quella all’intersezione tra via Manfredi, via Gorra e la Provinciale Val Nure, in uscita dalla città.

In questo tratto, nella corsia Ovest, sarà vietata la circolazione con la sola eccezione dei residenti e di coloro che debbano accedere a proprietà private di attività commerciali e produttive.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, nei tratti segnalati dagli appositi cartelli. Sarà consentita senza alcuna limitazione la circolazione nella corsia Est, dalla tangenziale alla rotatoria tra via Manfredi, via Gorra e strada Val Nure.