Rugby, il week end dei Lyons. Salta l’amichevole della prima squadra con Parabiago

Secondo weekend di gioco per le formazioni Lyons, che viaggiano spedite verso l’inizio dei rispettivi campionati.

Domenica di riposo forzato invece per la prima squadra: la annunciata amichevole precampionato contro Rugby Parabiago è stata annullata per indisponibilità della squadra ospite, così gli uomini di Gonzalo Garcia e Davide Baracchi dovranno mordere il freno a un mese esatto dall’inizio del campionato di Peroni Top12. Andiamo a scoprire gli appuntamenti confermati del weekend.

Prima uscita a ranghi completi per la seconda squadra allenata da Simone Bossi. I giovani leoni scenderanno in campo a Leno nell’ambito del Torneo organizzato da Rugby Bassa Bresciana, formazione di Serie C1 molto quotata del girone lombardo. I Lyons affronteranno anche Rugby Del Chiese (militante in Serie C2) e il Piacenza Rugby, in una nuova edizione del derby della nostra città.

Impegno subito probante dunque per i bianconeri, che se la vedranno con squadre molto ben attrezzate (il Piacenza disputerà il campionato di Serie B con ambizioni di promozione) che metteranno alla prova i ragazzi di Simone Bossi dal punto di vista fisico e tecnico, nella cornice di un torneo di buon livello. Prima partita a Leno alle ore 15 di domenica, con le sfide tra le quattro squadre che si protrarranno per tutto il pomeriggio.

Altro impegno di altissimo livello sarà quello che vedrà impegnata l’Under 18 di Bergamaschi e Parmigiani, che si appresta ad affrontare la nuova stagione nel campionato Èlite. I giovani leoni parteciperanno al Torneo organizzato a Parma dalle Zebre, che vede coinvolte le società coinvolte nel progetto della franchigia del Nord-Ovest. Un’ottima occasione per valutare il livello dei ragazzi dopo la buona prova mostrata contro Monferrato domenica scorsa, anche se non coronata da una vittoria. L’inizio del Torneo è fissato alle ore 17 di domenica, con la finalissima (dove i nostri Leoni puntano ad arrivare) alle ore 20.30 nella prestigiosa cornice dello Stadio Lanfranchi.

Per concludere, Torneo importante anche per i ragazzi dell’Under 16, che tutti insieme affronteranno le loro omologhe di Amatori Union Milano e Rugby Parma 1931 presso la Sede Lyons di Via Rigolli. Anche in questo caso impegno di livello per i giovani leoni allenati da Mirko Benelli, Mario Zaini e Salvatore Dimilito, che si apprestano a disputare i barrage per rimanere nel campionato Èlite. il triangolare si disputerà sabato pomeriggio a partire dalle 15.30 di sabato 21.

Foto Petrarelli