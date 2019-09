Run For School, arriva a Rivergaro la camminata a sostegno delle scuole

Domenica 29 settembre arriva a Rivergaro (Piacenza) la Run For School, la camminata che si sviluppa all’interno di Parchi e Riserve italiane a sostegno delle scuole.

Un tour nazionale di cinque camminate partito dal Parco La Mandria di Venaria Reale il 31 marzo, unico nel suo genere, che sta facendo SOLD OUT a tutte le tappe e che vede il coinvolgimento di oltre 1500 scuole primarie e centinaia di scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio italiano.

Un evento diventato il raduno scolastico più green d’Italia: l’iniziativa ha finalità ludico/motorie, culturali e benefiche in quanto parte del ricavato sarà donato alle scuole aderenti. Un’avventura, cui il suo ideatore Emilio Mori, lavora da oltre due anni. Le camminate, di circa 5 km, si sviluppano lungo i sentieri di Parchi e Riserve, zone sicure e fuori dal traffico. Ultima tappa sarà quella del Parco Fluviale Regionale del Trebbia a cui sono previste oltre 250 partecipanti fra bambini e genitori.

“Quello che ci regalano, in termini emotivi, le famiglie ed i bambini va oltre qualsiasi numero – afferma Emilio Mori, ideatore ed organizzatore Run For School –. Fra i nostri obbiettivi primari c’è sicuramente stimolare le persone ad avvicinarsi all’attività sportiva e insegnare ai bambini a rispettare la natura. Stiamo combattendo una guerra contro il tempo per salvare il nostro pianeta. Dobbiamo assolutamente alzare la voce per far arrivare un messaggio forte e chiaro a chi ci governa, dobbiamo indirizzare il nostro futuro verso una green economy, Grazie alla Run For School siamo riusciti a far passare un concetto che è qualcosa di strepitoso e di unico a livello nazionale”.

“Basti leggere i dati. Abbiamo lanciato un messaggio di ecosostenibilità generando zero rifiuti. Le centinaia di persone che partecipano alle Run For School lasciano il Parco esattamente come lo trovano, pulito e senza una cartaccia in giro. Grazie ai bicchieri durevoli abbiamo messo al bando i bicchieri monouso e grazie ai nostri bottiglioni con rubinetto il beverage alla Run For School è a zero impatto ambientale”.

“E’ una festa per la scuola, una festa per le famiglie. Centinaia di persone passeggiano contente in un parco naturale, lontane dal caos, rilassate, sorridenti e felici di poter stare insieme ai propri amici e alla propria famiglia. Chi partecipa alla camminata mette il cellulare in modalità aereo, e alla Run For School è vietato fumare prima, durante e dopo la camminata. Da tutto questo i bambini traggono un grande insegnamento: salute, benessere, rispetto per la flora e la fauna che ci circondano e vivono un momento di assoluta armonia con i propri genitori ed amici. Un momento di inclusione con persone di culture ed etnie diverse, una giornata di aggregazione unica e dai sani valori ambientali, sportivi e salutari.”

L’iniziativa vede il sostegno delle seguenti istituzioni: Ente Parchi del Ducato, Comune di Rivergaro, Uisp Piacenza. Partner nazionali della manifestazione: Vigorsol, la famosa marca di chewingum, che regalerà a tutti i partecipanti dei suoi prodotti, Franco Cosimo Panini Editore con quaderni e matite brandizzati WWF ed Italveneta Didattica, azienda leader produttrice di giochi da esterno per bambini, che omaggerà tutti gli Istituti di alcuni prodotti d’ufficio.