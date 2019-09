Sabato a Gossolengo inaugura l’ambulatorio infermieristico

Taglio del nastro sabato 28 Settembre alle ore 10:30 per l’ambulatorio infermieristico di Gossolengo (Piacenza).

La struttura (in via XXV Aprile, 4), affidata in gestione alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza da parte del Comune di Gossolengo, viene gestita con personale infermieristico professionale. All’interno vengono svolte attività infermieristiche quali: iniezioni intramuscolari, sottocutanee, medicazioni e controlli vari (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo); ma, soprattutto, prelievi ematici giornalieri, inviati poi al laboratorio di analisi cliniche per conto dell’azienda Ospedaliera di Piacenza.

Abbiamo aderito alla richiesta arrivata dal Comune dell’apertura di questo ambulatorio – spiegano dalla Pubblica Assistenza allo scopo disopperire ai bisogni della comunità; i servizi sono fondamentali per gli abitanti di Gossolengo, che altrimenti dovrebbero recarsi in ospedale di Piacenza o presso altre strutture private della città per i prelievi ematici e per tutte le altre prestazioni infermieristiche”.

La Pubblica Assistenza gestisce già tre ambulatori a Piacenza, in convenzione con l’azienda ospedaliera: in via Raineri, alla galleria del Sole al quartiere Farnesiana e a Mortizza.