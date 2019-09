San Nicolò, anziana in carrozzina urtata da un’auto. Ciclista investito in via Giordani

Momenti di apprensione nel pomeriggio di lunedì a San Nicolò (Piacenza) per un incidente che ha coinvolto un’anziana in carrozzina, urtata da un’auto.

E’ accaduto poco dopo le 17 in via Agazzano. Secondo una prima ricostruzione la vettura, una Opel condotta da una donna, nell’effettuare una svolta avrebbe urtato l’anziana, prontamente soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa e trasportata in ospedale. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione.

CICLISTA INVESTITO IN VIA GIORDANI – Sempre nel pomeriggio si è verificato un secondo incidente, questa volta tra via Giordani e il Pubblico Passeggio a Piacenza, dove un ciclista che si apprestava ad attraversare la strada è stato investito da una vettura. Sul posto per i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e i vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni del ciclista non sono gravi. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale.